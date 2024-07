Co říkáte na to, že o Jiřího Letáčka je zájem ve Španělsku?

Asi jako všichni jsem byl velice překvapen. Dívám se na to ze dvou stran. Lety měl výbornou sezonu. Měl jsem tu možnost s ním trénovat, takže vím, že on je dříč, snaží se furt na sobě makat. Takové gólmany mám rád, když se chtějí zlepšovat a veškerou přípravu podřídí tomu, aby byli úspěšní. Což Lety byl. Španělsko, samozřejmě asi krásná destinace, jestli to vyjde, určitě bych mu to přál, protože přístupem a výkony za poslední rok si to zasloužil.

Myslíte si, že by mu styl španělského fotbalu vyhovoval?

Tady si asi nebudeme nic nalhávat, Lety je výborný na čáře, má super reflex, je v bráně velký, což mám rád. Sám jsem byl takový hromotluk. Skvělý jeden na jednoho. Ale slabinu asi tušíme ve hře nohou. Samozřejmě, já už nejsem v áčku, takže nevím jaké má pokyny. Jestli má chodit do rozehrávky na střed, nebo jiné hráče, nechci hodnotit, ale nohy by mohly být minus. Když se podíváme na španělský styl, který se hraje poslední léta, tak se hodně snaží kombinovat a gólman v tom hraje důležitou roli.

Chytal jste bundesligu i anglickou Premier League. Může se Letáček na podobné úrovni v La Lize prosadit?

Přiznám se, že jsem z toho úplně překvapený, a španělskou ligu jsem úplně nesledoval. Getafe skončilo dvanácté a pokud chtějí… Opravdu nevím. Byl to pro mě vyloženě šok, byť milý, protože mu to přeji. Jak říkám, slabinou by mohla být hra nohou, jelikož španělský fotbal je hodně o tom, aby gólman zakládal hru, ale třeba dostane jiné pokyny, jak to rozehrávat a půjde mu to. Jirka má rychlé a daleké založení útoku třeba rukou. Rozhodně ale nepochybuji, že Španělé vědí, proč chtějí a koupí zrovna jeho. Teď je to jen o tom, zda to vyjde, nebo ne.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Jan Laštůvka.

Když si vzpomenete, že jste před dvaceti lety také řešil, zda krok z Baníku ven udělat, také vás mohly lákat poháry. Jak těžké bylo jít do zahraničí? Podle čeho jste se rozhodoval?

Nikdy to není jednoduché. Já musel za kariéru udělat těchto rozhodnutí několik. Některá byla správná, dvě nebo tři špatná. Vždycky to je o pocitu. Když se podíváme, že za Letyho přijde nabídka ze španělské ligy, tak tady asi nemá smysl mu v něčem bránit. Jestli ta částka bude zajímavá pro Baník a Jirka řekne, že bude chtít jít, tak nemá cenu ho držet. Taková nabídka může přijít jednou v životě. Pokud je to výhodné pro obě strany, ať jde, a popere se o místo. Já jsem byl v situaci, že se získal titul, chtěl jsem hrát poháry, ale přišla zajímavá možnost pro mě i klub.

Neváhal jste?

Než jsem to podepsal, do Doněcku jsem letěl a viděl všechno na vlastní oči. Potkal jsem se s trenérem Lucescem i s prezidentem klubu, který už tenkrát byl velice významný člověk na Ukrajině. Tam nebylo nic, o čem by člověk měl pochybnosti. Ale na druhé straně, předtím jsem měl nabídku ze Sampdorie Janov, kde jsme také byli s manažerem na schůzce s představiteli klubu, ale cítil jsem, že by si mě možná za dva roky vzali. Ano, byla by tam výhoda, že bych si zkusil poháry s Baníkem, ale nezamlouvalo se mi to s tím, že vás někdo chce, a aniž by vás viděl v tréninkovém procesu, už by vás posílal zase zpátky. Proto jsem to zamítl. A pak přišel Šachťar. Zahrál jsem si Ligu mistrů proti Barceloně, proti AC Milán, jenže zůstat v Baníku…

Přemýšlel jste, co by bylo?

Tým není jen o brankáři. Já bych ho třeba v pohárech nespasil, vypadli bychom stejně tak, jako se vypadlo, a já bych si to vyčítal. Takže vždy říkám, že je důležité, aby byly spokojeny obě strany. Hlavně nemá cenu trucovat, protože každý by si měl vážit toho, že daný klub ho dostal do povědomí dalších a díky tomu hráč má danou nabídku.

Kdybyste byl na místě Jiřího Letáčka, tak byste po uplynulé sezoně a v jeho věku do tohoto dobrodružství šel?

(usmívá se) Nechci, aby na mě byli fanoušci naštvaní, ale je to velké lákadlo. Jestli se Jirka rozhodne to přijmout, nikdo z fanoušků by mu to neměl mít za zlé, protože v Ostravě odvedl velice dobrou práci za krátkou dobu. Navíc to může zviditelnit i klub. Z Baníku Ostrava se hráč může dostat do španělské ligy, což je motivace pro další brankáře a hráče. Ať už v akademii, nebo v áčku a béčku. Uvidí, že velké kluby si všímají české ligy.

Když se ale vrátíte v paměti o dva roky zpátky, když Jiří Letáček přicházel a pak si prožil tu „slavnou“ Kroměříž, tak napadlo by vás, že v létě 2024 bude stát před takovou možností? Asi byste nevěřil, ne?

Asi ne, to nebudu lhát. Samozřejmě, nevyšel mu jeden zápas, ale potom změnil své myšlení. Trochu se uvolnil, začal na sobě pracovat, včetně psychiky, možná i víc dřel. Když to pak nešlo celému týmu, včetně mě, tak mě vystřídal, dochytal to fantasticky, teď měl dobrou sezonu, za což jsem rád. Charakterově je to super kluk, nikdy jsme spolu neměli žádný problém a tyto gólmany mám rád. Já také měl celou kariéru založenou na tom, že jsem na sobě makal. Ale na druhé straně, když mu to nevyjde, zůstane v Baníku a udělá ještě větší úspěch, tak budu daleko šťastnější.

Pokud se přestup uskuteční, je rovnocennou náhradou Jakub Markovič. Nicméně myslíte si, že by bylo nutné přivést ještě druhého gólmana do dvojky, jelikož pak tam zbývá jen Mikuláš Kubný?

Přiznám se, že těžko se mi o tom hovoří, jelikož mám blíže ke gólmanům v akademii Baníku a nevím, jak ti další kluci vypadají. Samozřejmě, nějaké zápasy áčka na soustředění jsem viděl, ale jinak je moc na očích nemám, takže nevím, jestli by tam nebyla velká propast. Hrubas (Martin Hrubý) toho v lize moc neodchytal, teď byl na Slovensku, odešel do Vyškova. Ano, jsou tam šikovní kluci. Kubný, Struhař, teď se vrátil Gergela, ale nevím, jestli by to nebyl risk, když nemají žádné pořádné zápasy ani v druhé lize.

My ale mluvíme o evropských pohárech a nejvyšší soutěži…

A první liga je o něčem jiném. K tomu máte poháry, může se stát cokoliv, a jít s tak mladým a úzkým kádrem gólmanů může být problém. Jsem zvědav, jak by se to vyřešilo. Nicméně Marky by v tom případě měl dostat šanci s tím, že bych tam viděl nějakého gólmana za ním okolo třiceti let, aby vypomohl, a kdyby se cokoliv stalo, aby mohl naskočit. To je můj názor, byť jsem ty stávající kluky neviděl, nevím, jakou mají formu, a i když příprava týmu moc nevyšla, tak věřím, že v lize to bude jiné. Vždyť kolikrát máte přípravu dobrou, ale pak to stojí za nic. Teď to může být opačně.