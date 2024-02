BAROKO V PODÁNÍ VŠECH

Z šestnácti fotbalistů v modrém, kteří do utkání zasáhli, byste asi těžko hledali individualitu, jenž by podala alespoň obstojný výkon. Možná střídající Matěj Šín, do třetí branky asi i Jiří Letáček. Jinak? Namátkou. Stopeři prohráli nespočet osobních soubojů, nenabírali soupeře včas a pak vše honili skluzy na poslední chvíli. Ndefe musí mít z Alliho zamotanou hlavu ještě teď, Rigo se pohyboval víc u stoperů, a kolikrát hasil průšvihy spoluhráčů, než aby tvořil hru. Jiří Boula byl neviditelný, David Buchta nebyl schopný posunout do nadějné pozice jakoukoliv akci, Jiří Klíma měl problém získat míč aspoň pod kontrolu a o Eldaru Šehičovi se ani nemá smysl bavit. Že se sám nijak nevyznamenal, to přiznal i trenér Pavel Hapal. Kdyby utkání hodnotil legendární kouč Karel Brückner, musel by využít svůj slavný výrok o baroku, kterým zkritizoval představení tehdejšího stopera národního týmu Davida Rozehnala. V případě Baníku to sedí prakticky na celé mužstvo.