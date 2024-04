Proč je Baník čtvrtý: kvalita, Hapalova mentalita i soupeři. Co štěstí v. smůla?

Fotbalisty Baníku Ostrava čeká v neděli v duelu 28. kola FORTUNA:LIGY malé derby s Karvinou, podruhé za sebou půjdou do zápasu jako čtvrtý celek tabulky nejvyšší soutěže. To se povedlo naposledy před dvěma lety za působení kouče Ondřeje Smetany. Co však stojí za tím, že na pozici, která by po sezoně mohla být vstupenkou přímo do předkol evropských pohárů (stačí postup Plzně přes Zlín do finále MOL Cupu), se mužstvo Pavla Hapala vyšplhalo? Deník vybral pár bodů.