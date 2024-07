Baník oproti celkům z hlavního města disponuje pětinovým rozpočtem, v porovnání s Plzní třetinovým. „Vše se to odráží v tabulce, která je podle toho uspořádaná. Tím neříkám, že je rovnítko mezi penězi a úspěchem, ale je to důležitý faktor v tom, jak silný máte kádr,“ řekl Brabec. „Je to i o chemii v týmu, trenéru, že ho dokáže nahecovat, i o štěstí. Proto je fotbal krásný,“ dodal.

„To lze ve výchově mládeže a začleňování do A-týmu. Co se týká příchodů ze zahraničí, nebo i z české ligy, tady se konkurovat v současnosti nedá,“ prohlásil jasně Václav Brabec.

„Už jsem někde říkal, že v některých otázkách nemůžu být upřímný,“ pousmál se. „Na české poměry je hodně mladý, je aktivní na sítích, což my starší majitelé ne. Nevím, nevím… Majitel Liberce poptával více klubů. Ptal se na Zbrojovku, na Budějovice, i na Baník, skončil v Liberci a přitom mám pocit, že pochází z Brna, firmu má někde ve Španělsku, v Praze…,“ vypočítával Brabec.

„Určitě ho to pohltilo, do toho se dokážu vcítit, je ambiciózní, ale jak říká Luděk (Mikloško), budu rád, když si to nebudeme rozdávat na sítích, ale na hřišti. A budu moc rád, nejen vůči Liberci, ale vůči každému soupeři, když ho tam budeme porážet,“ doplnil.

Své si řekl i Mikloško. „Mně prohlášení majitele Liberce nezajímají. Musíme se koncentrovat sami na sebe, podávat lepší výkony a pracovat na tom, abychom v domácích utkáních získali víc bodů, než než minulý rok. A udržet i venkovní formu, ta byla výborná,“ měl jasno bývalý skvělý gólman.

Brabec i výkonný ředitel Michal Bělák obsáhle hovořili o ziscích českých klubů z vysílacích a marketingových práv, která se podařilo vysoutěžit za 800 milionů korun ročně po dobu příštích pěti let. To je asi trojnásobek dosavadní částky. U toho Bělák opět zmínil celou genezi jako v nedávném rozhovoru pro Deník, kdy iniciativa vzešla od šéfa pražské Slavie Jaroslava Tvrdíka.

„I pro klub jako je Baník z toho může být zajímavá částka,“ upozornil Bělák. Dosud inkasoval Baník – stejně jako ostatní – od Ligové fotbalové asociace (LFA) 11 milionů. Víc nic. „Teď máte garantováno minimálně 24 milionů korun na sezonu. K tomu tam jsou bonusy za umístění, poháry, nebo sledovanost. Sestupující dostane na cestu do druhé ligy deset milionů,“ upřesnil Brabec.

MY TO LETADLO NEKUPUJEME

Fanoušky zajímalo, jestli se vyšší příjmy promítnou v sumách, které klub bude vydávat na příchody hráčů. Nadšení však tlumil Luděk Mikloško. „Já si myslím, že se moc nezmění. Ty peníze tečou do všech klubů, a když se budeme poptávat po hráči, za kterého bychom loni zaplatili deset milionů, tak teď po nás budou chtít patnáct. Prostě ceny hráčů stoupnou,“ odhalil svůj pohled na věc bývalý gólman.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Tým Baníku Ostrava pro ročník 2024/25.

„Možností jsou tak zahraniční hráči, nebo dávat příležitost našim odchovancům. Vždy to ale není jednoduché, nemůžete chtít hned výsledky. Musíte to skloubit,“ pokračoval Mikloško. „Zároveň vše za poslední dobu zdražilo. Od nákladů na dopravu, na naše areály, nájmy, nebo zaměstnance. Ve výsledku kluby ty peníze utratí za tyto věci,“ vyjmenoval Václav Brabec.

„Jak jsem řekl na začátku, s pražskými kluby mohu bojovat tím, že budeme dobře dělat naši akademii a produkovat hráče. Dneska máme v týmu snad sedm odchovanců. To je cesta,“ doplnil.

A když byla řeč o penězích, nemalým tématem byly náklady na výjezdy do Evropy. Aktuálně to vypadá, že za dva týdny Baník pocestuje k utkání 2. předkola Konferenční ligy do Jerevanu. „Ve výsledku je jedno, jestli Arménie, nebo Estonsko. U vzdálenosti je rozdíl jen v palivu, které není tak drahé. Co je nejnákladnější položka, je zařídit letadlo. Tady se pohybujeme ve vyšších statisících eur,“ odkryl marketingový šéf Matěj Šturala.

„Když přišlo první nacenění, říkal jsem, že chceme letět jen tam a zpátky, nikoli to letadlo koupit,“ rozesmál publikum Michal Bělák. „Ale je pravda, že od té doby jsme se dostali na výrazně nižší cenu. Snad ty služby budou dobré,“ zadoufal.

„Cena letenky dvacet tisíc? To by byla ještě zlatá. Dnes se pohybujeme okolo čtyřiceti tisíc,“ byl konkrétní Šturala. „Navíc nikdy nevíte, co se stane. Zrovna včera (v pondělí) nám jedno letadlo zrušili, museli jsme zařídit nové. Dokud nesedíte a neletíte, tak nevíte. Letadla prostě nejsou, je léto a všichni někam cestují. Proto jsou drahá,“ pokračoval. „Chceme ale týmu dopřát komfort, ušetřit síly, protože chceme postoupit. Proto jsme si pronajali letadlo. Dostat se do Jerevanu ale není sranda. Navíc s tak velkým týmem, jako má Baník,“ upřesnil Šturala.

„Když to člověk slyší, tak ty zvýšené příjmy utratíme hned v prvním dvojzápase Konferenční ligy,“ poznamenal Brabec. „Tato předkola jsou ale finančně ‚vylej, nalej’, náročná je administrativa. Nevíme, zda budou potřeba víza. Zajímavá je až skupina, kde máte jen za účast asi 90 milionů korun. Ale po 14 letech jsme v pohárech, je euforie, všichni jsme si to přáli,“ byl pozitivní majitel.

Jen upozornil fanoušky na pyrotechniku a z toho plynoucí penále od UEFA. „Částka na pokuty už je součástí rozpočtu, nicméně tady mám obavy, snad budou rozumní. Co u nás platíme v korunách, tady může být v eurech,“ odhadl majitel Baníku, který v otázce sponzorů – zejména těch velkých – dřív spoléhal na Liberty Ostrava. Její osud je ale znám.

„Nejen za současného majitele, ale i za těch předchozích z firmy odtekly desítky miliard. A stát tomu nečinně přihlížel, to je smutné, protože to byl jeden z největších zaměstnavatelů v Ostravě. Jinak se nám ale zatím nikoho nepodařilo sehnat. Jsme rádi aspoň za pomoc místních municipalit jako město a kraj, potažmo za každého statisícového partnera, který přispěje,“ nastínil s tím, že s generálním partnerem Fortunou brzy dojde na jednání o další spolupráci. „Troufám si říct, že dokud budu zdravý, to je asi základní podmínka, tak budu největším přispěvatelem do rozpočtu Baníku,“ slíbil Václav Brabec fanouškům.

MACRON A VZPOMÍNKA NA HEERENVEEN

Michal Bělák vysvětlil celou věc okolo nového partnera Macronu, který nahradil Pumu. „Ona o nás stála, ale je to velká značka, která má Manchester City a AC Milán a na ostatní kašlou. Nemohli jsme tak mít jiné řešení dresů, než to katalogové. My ale chtěli být unikátní, odlišit se, což se nám u Macronu, na který jsme se dostali skrze nějaké kontakty, splnilo. Když jsme byli v Boloni, spadla nám brada, co se nám nabídlo za možnosti,“ ozřejmil.

Nabídnuty byly tak technické detaily, díky nimž měl klub brzy jasno. Výsledkem je zejména bílý dres, kde jsou slova hymny, Orlice, nebo další věci poukazující na to, odkud Baník je.

„Jsem nadšený, protože vidíte detaily, které ten dres dělají unikátním. Jsem rád, že vznikl a je odlišný od ostatních,“ sdělil záložník Matěj Šín, který se ve videu podílel i na jeho představení. „Za pozitivní ohlas jsem rád,“ pochvaloval si a Šturala potvrdil, že po problémech s dopravou by ve fanshopu měly být k dispozici na začátku srpna a ve všech velikostech, tedy i s 5XL.

I v této sezoně klub hodlá pokračovat s food zonou, zlepšovat ji, zvětšovat sortiment, včetně alkoholických nápojů. „Chystáme i předzápasový rituál, který bude poprvé pětadvacátého při utkání Konferenční ligy,“ prozradil Matěj Šturala.

Při otázce na přípravu Matěj Šín sdílel názor s koučem Pavlem Hapalem, že výsledky v přípravě byly dány únavou. Na sezonu se těší. „Myslím, že letošní tým je zase lepší, než ten loňský,“ uvedl. Hlavní trenér pak odpovídal na otázku, zda větší prostor dostane Karel Pojezný, nebo jak vzpomíná na svou minulou účast v pohárech s Baníkem.

Diskuse na Bazalech (16. července 2024). | Video: David Hekele

V sezoně 2005/06 Slezané doma porazili nizozemský Heerenveen 2:0, venku ale padli 0:5. „Pamatuji si to přesně,“ zakroutil po 19 letech hlavou. „Když jsme doma vyhráli, všichni říkali, že u nich to musíme zvládnout, že to bude lehké. Jenže my to nezvládli,“ přikývl a vzpomněl, že na straně soupeře byl třeba útočník Klaas-Jan Huntelaar.

„Hrozně brzy jsme inkasovali. Před chvíli zde na pódiu byl Pavel Besta, který se snad nebude zlobit, když řeknu, že asi ve třicáté vteřině udělal chybu. Od toho se vše odvíjelo,“ vybavil si. „A jaké si vzít poučení? Vyhrát doma 6:0,“ zavtipkoval Pavel Hapal.

A Pojezný? Hapal zopakoval dřívější tvrzení, že v minulé sezoně byl u několika gólů, nicméně věří mu. „Je to důležitý článek tohoto týmu, ale v nějaké chvíli jsme se nějak rozhodli. Nebylo to příjemné, ale myslím si, že je dobře připravený, tak uvidíme. Snad chytne šanci za pačesy, pokud ji dostane,“ předeslal Hapal.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Zleva: Matěj Šín, Pavel Hapal, Luděk Mikloško, Michal Bělák, Matěj Šturala a Václav Brabec.

BRABEC: TETOVÁNÍ BUDE. CO BAZALY?

Nečekaně v závěru debaty dohnala minulost majitele Václava Brabce, když přišel dotaz na tetování. „To je anonymní?“ zeptal se moderátora. Když ten přikývl, Brabec se jen usmál. „Kyby, díky,“ vzkázal známému fanouškovi Lukáši Bialkovi a nastínil, o co jde.

„To nebyla sázka, spíše dohoda. V Parlamentu v Porubě jsem kdysi řekl, že když se podaří hned po roce postoupit zpět do ligy, nechám se oholit dohola. To se stalo. Když jsme pak zapíjeli další sezonu, domluvili jsme se, že až budeme hrát poháry, udělám si kérku,“ ohlížel se majitel Baníku do minulosti.

„Už asi utekl měsíc a půl od té chvíle, já se k tomu ze zdravotních i časových důvodů nedostal, ale své slovo plním a myslím si, že do konce roku něco vymyslíme,“ ubezpečil Brabec.

Zatím prý žádné tetování na sobě nemá. „Když to bude povedené, tak to na stadionu ukážu, ale mám z toho strach. Celý život nadávám, neuznávám to, že to určitě bolí. A teď mám přijít domů a říct, že si to nechám udělat? Ale udělám,“ dodal.

Přišel i návrh, aby ho ukázal na novém stadionu. „To by bylo krásné, ale byl bych nervózní, jak dlouho to trvá,“ usmál se s tím, že Fortuna má vypsat ke stavbě stadionu Baníku dokonce sázku s kurzem 2,5:1, že Baník bude v roce 2028 na nových Bazalech hrát. „Přijde mi nízký, ale zase nám věří,“ podotkl Matěj Šturala.

„Vsadit na to prachy je rizikové,“ věděl Václav Brabec. „Varianta, že tam budeme hrát od sezony 2028/29 je velmi optimistická, stejně jako 2029/30. Reálněji vidím až ten další rok. Snad tady přijdu po svých a ne, že mě přivezou na vozíku a ve 20. minutě mě budou přebalovat,“ dělal si legraci Brabec.

Vyjmenoval výhody Bazalů oproti variantě, kdyby se stavělo na „zelené louce“. „Musela by se vybudovat celá infrastruktura, takže by to stálo mnohem víc miliard. Z pohledu ekonomického i časového lepší lokalita v Ostravě není. Navíc je to ikonické místo, odkud ten stadion může být jednou z dominant města, když bude svítit modro-bíle nad Ostravou,“ zaznělo.

„Chci fotbalový stadion, aby vás atmosféra vtáhla a divák si mohl na hráče téměř až sáhnout. Pro řadu fanoušků mají Bazaly i emoční přesah, kdyby byl stadion jinde, je otázkou, co by s nimi bylo. Stálo to hodně sil přesvědčit vedení města, aby se do té studie šlo. Teď už jsme u architektonické soutěže,“ popsal.

„Ostrava je silné město a věřím, že když budeme dělat svou práci dobře, budeme v pohárech, tak i stadion bude mít ještě větší smysl. A začínám nabývat dojmu, že i městu dochází, že se může vybudovat chrám Baníku Ostrava, který tady po nás zůstane, bude tady pro klub, pro fanoušky a může sloužit dalších padesát až sto let,“ uzavřel Václav Brabec.