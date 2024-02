/FOTOGALERIE/ Totální propadák! Jinak vstup fotbalistů Baníku Ostrava do ligového jara nazvat nelze. Po podzimu šestý celek nejvyšší soutěže prohrál v sobotním duelu 20. kola FORTUNA:LIGY na hřišti posledních Českých Budějovic ostudně 0:3. A co hůř, domácí byli po většinu klání herně lepší, ve druhé půli svou převahu zužitkovali a góly Šiguta, Králika a Alliho mezi 56. a 69. minutou rozhodli o svém překvapivém triumfu.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v modrém) na půdě Českých Budějovic propadli herně i výsledkově. | Foto: FC Baník Ostrava

Trenér Pavel Hapal proti očekáváním nezařadil do základní sestavy Brazilce Ewertona, jehož hostování v Ostravě se dotáhlo teprve pár desítek hodin před výkopem. Slezané nezačali špatně, když velkou šanci měl Kubala, vzápětí i Klíma, oba ale vychytal gólman Šípoš, a to bylo na dlouho vše.

Postupem času převzalo Dynamo iniciativu, bylo aktivnější, kombinačně Baník přehrávalo, několikrát zahrozilo, a vytvořilo si několik nadějných a jednu obrovskou šanci, když Ondrášek z pár metrů trefil břevno.

Do druhého poločasu, kdy hostující střídačka už nasadila Brazilce Ewertona, měl opět lepší vstup Baník, který dokonce skóroval zásluhou Filipa Kubaly, ovšem ofsajd přihrávajícího Jiřího Klímy radost hostů zhatil. To ale nebylo to nejhorší, co si musel plný kotel fanoušků FCB na stadionu vytrpět.

Mezi 56. a 69. minutou Baník třikrát inkasoval, když první gól Jihočechům přisoudil navzdory skvělým zákrokům Letáčka VAR. Nedlouho poté se opět po rohovém kopu prosadil Králik a poté ostravského gólmana překvapil Alli.

Baník mohl duel ještě zdramatizovat, ale Ewertonovu šanci zablokoval Sladký, Adediranova střela skončila v náručí Šípoše. Ostravané tak mají před úterní dohrávkou s Plzní o čem přemýšlet.

Dynamo České Budějovice – Baník Ostrava 3:0 (0:0)

Branky: 59. Šigut, 66. Králik, 69. Alli. Rozhodčí: Pechanec – Ratajová, Novák. ŽK: P. Hellebrand, Alli, Tranziska, Šípoš – Lischka. Diváci: 6681.

České Budějovice: Šípoš – Sladký, Nikl, Králik, Trummer – Čermák (88. Böhm), Suchan, P. Hellebrand – Šigut (83. Polanský), Ondrášek (78. Tranziska), Alli. Trenér: Lerch.

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe, Lischka, Pojezný (74. Blažek), Kpozo – Buchta (74. Rusnák), Boula, Rigo (60. Šín), Šehič (46. Ewerton) – Kubala – Klíma (74. Adediran). Trenér: Hapal.