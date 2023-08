STŘELEC ALMÁSI Z FORMY

Třetí nejlepší ligový střelec předminulé sezony se herně i střelecky trápí. Na hřišti působí neohrabaně, je pomalý, nedaří se mu udržet míč, do šancí se téměř nedostává, celkově je jen stínem útočníka, který před dvěma lety uhranul ligu. Možná je chyba i v systému, který by potřeboval více postavit na sobě. Nelze ani opomenout fakt, že za poločas, který strávil slovenský reprezentant na hřišti, nedostal do pokutového území mnoho míčů. Třeba Jan Juroška neodehrál vydařené utkání. „Těžko jsme se tam z krajů dostávali a centry skoro nebyly. To je rozdíl mezi prvním a druhým poločasem,“ řekl Pavel Hapal.