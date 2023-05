Během lednového soustředění však bylo evidentní, že jestli je někde přece jen nutné někoho přivést, je to post pravého stopera. Jaroslav Svozil ještě zdaleka nebyl po zranění kolene připraven, na mladého Zdeňka Říhu se ještě sázet nechtělo, zbývali tak pouze leváci Karel Pojezný s Davidem Lischkou a jediný pravák Michal Frydrych. Ten se ale vzápětí také zranil. Zdraví navíc v úvodu jara zradilo i zmíněného Lischku.

O to radši mohli v Baníku být, když na konci ledna dorazil právě Bitri. Šestadvacetiletý vítěz albánské ligy i superpoháru se po příjezdu z FK Partizani sice trápil s bolestmi zad, premiéru si v Ostravě připsal až po měsíci ve vloženém přáteláku proti třetiligovému Frýdku-Místku, ale na pažitu divizní Hlubiny upoutal.

„Určitě nezklamal. Defenzivní hlavičky měl dobré, byl silný v osobních soubojích, které s ním bolely, byl důrazný. Na svou výšku vypadal dobře i rychlostně. Teď je otázkou, jak moc bude konstruktivní, a to i ve chvíli, kdy vás soupeř napadá. Tady rozehrával, vyvážel míče, ale přece jen Frýdek-Místek se hlavně bránil,“ říkal tehdy pro Deník někdejší reprezentační stoper René Bolf, který byl zápasu přítomen.

„Byl to kapitán svého týmu, má schopnosti, zkušenosti, něco už odehrál,“ hodnotil Bitriho trenér Pavel Hapal. „Liga? To ještě necháme, máme pár tréninků před sebou, budeme se chystat na Hradec a nějak se rozhodneme,“ dodával tajemně kouč.

O čtyři dny později byl Bitri v základní sestavě i v lize. Navzdory porážce 0:2 s Hradcem Králové on nepropadl. Jakžtakž obstál i v Pardubicích, zato na pět byl jeho výkon doma se Spartou, kdy totálně nestíhal a chyboval. A nejen on. Jenže pak přišel vzestup.

DŮLEŽITÉ BYLO SLOVÁCKO

U porážky v Českých Budějovicích (1:2), kdy hráči sundávali dresy, jediná zimní posila Baníku nebyla. Od utkání s Libercem (0:0) však odehrál Bitri všechny minuty, vstřelil dvě branky a je jedním z hlavních strůjců vzedmutí Ostravanů, kteří jsou téměř zachráněni. V neděli v Jablonci to mohou stvrdit.

„Důležitý byl pro mě zápas se Slováckem. Od té chvíle se cítím ve velmi dobré formě, dal jsem i nějaké góly, což mi velmi pomohlo. Chci je střílet dál a věřím, že i jako tým půjdeme jen dopředu,“ doufá Eneo Bitri s tím, že ačkoli o Ostravě a Baníku ještě před pár měsíci nevěděl nic, žije se mu zde dobře. „Musel jsem si o klubu něco zjistit, a přiznám se, že když jsem měl více informací, přišlo mi to zajímavé. Navíc nejsem v zahraničí poprvé, takže to jde jednodušeji,“ vzpomíná na štaci v kazašské Astaně.

Česká liga rodákovi z Beratu sedí. Může prodat i své zmíněné silné vlastnosti – úspěšnost v osobních soubojích a hlavičkách. Aktuálně je na 74,4 procentech (ze 133 soubojů vyhrál 99). „Pro mě nejlepší pozice. Pro tyto situace jsem se narodil,“ hlásí. A už několikrát došlo i na to, čeho si každý fanda musel při Bitriho uvedení všimnout – skluz. „Další činnost, kterou na hřišti rád dělám. A měnit to určitě nebudu. Prostě to ke mně patří, takhle mě doma znají,“ potvrzuje jednoznačně muž, který z deseti odehraných duelů v lize byl i jednou hráčem utkání (na Slovácku).

Nevadí mu ani tlak, který je s diváckou podporu Baníku v Česku spojen. „Jsem rád, že tu je takový zájem o fotbal. Fanoušci jsou výborní. Když jsem dal gól v Olomouci, tak před tou plnou tribunou to bylo, jako kdybych se podruhé narodil,“ vzpomíná Eneo Bitri.

Rodina prý jeho počínání bedlivě sleduje z vlasti, v Česku je jen se svým kamarádem. Se spoluhráči se domlouvá anglicky. „Na váš jazyk si musím hodně zvykat. Ale češtinu bych se rád naučil. Je to jedna z mých priorit,“ slibuje Bitri. „Jinak jsem rád, že v šatně jsem v pohodě se všemi. Vycházíme spolu, což je klíčové, aby člověk mohl uspět,“ dodává albánský reprezentant, který ale žádný „mluvka“ není. Slovy spíše šetří.

Právě národní tým, který na podzim čekají dva kvalifikační střety s Českem, je další velkou Bitriho motivací. Zatím za něj nastoupil třikrát. „Víte, já nikdy neuvažoval, co bych dělal, kdybych nebyl fotbalistou. Vždy jsem si přál být profesionálem, živit se fotbalem. Proto chci podávat maximální výkony a dostat se, co nejdál to půjde. A samozřejmě k tomu patří i reprezentace. Také ona byla mým snem a teď bych i s ní rád udělal úspěch. Doufám, že se do týmu dostanu a budu reprezentovat,“ uzavírá Eneo Bitri.