Základem všeho je vždy sehnat letadlo a hotel. S tím druhým problém nebyl, jelikož Arménie nepatří mezi destinace, kam by mířily statisíce turistů a vykoupily ubytovací kapacity v Jerevanu. O to horší je však zajistit stroj, který by vás na místo dopravil. „Letadla prostě v tomto období nejsou,“ krčí rameny Matěj Šturala.

časově nám to vůbec nevyhovovalo. Nakonec přišla tato nabídka s tím, že se vrátíme hned po zápase, na čemž jsme se i s realizačním týmem shodli, že je ideální,“ nastiňuje Matěj Šturala.

„Hráči tím, že tam budou o den déle, aspoň budou mít víc času navnímat tamní počasí, které pro nás nebude úplně přívětivé. Budou odpočatí a připravení,“ doplnil lídr výpravy.

Arméni před týdnem přicestovali do Ostravy po skupinkách klasickou linkou. To u Baníku bylo nemyslitelné. „Pokud máme nějaké sportovní ambice, tak to takhle dělat nechceme. Proto jsme si letadlo pronajali, což nám umožňuje ten komfort, že letíme z Ostravy přímo do Jerevanu,“ vysvětluje Šturala.

KODAŇ VE STŘEDU

V případě hotelu mu pak hrály do karet kontakty z minulosti, jelikož zde byl i s jiným českým klubem. Ihned po losu, který určil jako soupeře lepšího z dvojice Tallinna Kalev – FC Urartu, proto Šturala přímo kontaktoval člověka, který mu se vším pomohl.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Stadion FC Urartu.

„Nikdy nevíte, co vás v daném místě čeká, jestli tam nebude nějaká záludnost, jak se k vám budou domácí chovat, proto je dobré být připravený, i když po prvním zápase věříme, že už to kvalitou týmu tam dohrajeme,“ doufá hlava baníkovského výjezdu.

Klub se chystal i na variantu postup estonského celku, který by byl pro Baník logisticky i legislativně schůdnější, protože jde o zemi Evropské unie. I v Tallinnu si Šturala spolu se skautem Jiřím Nečkem prošel stadion s hotely a obhlédli terén. Využití ale našly informace nasbírané o cestě do Arménie, kam jsou však potřeba víza, což zejména pro hráče z Afriky je komplikovanější záležitost. „Po letadle nejsložitější věc celého výjezdu,“ podotýká.

„O víza musí zažádat ten, kdo vás do země zve, v našem případě tedy arménský klub, který musí vyplnit formuláře, podat je na ministerstvu zahraničních věcí v Jerevanu a oni na základě toho udělí možnost, že si lze zařídit víza v České republice na ambasádě. Proto Tomáš Bernady (vedoucí mužstva) na začátku týdne jel do s africkými hráči do Prahy, aby jim dali do pasu vízum. Vše se povedlo, ale ten proces je zdlouhavý,“ líčí Matěj Šturala.

Logistiku nekomplikuje jen nejasnost soupeře, ale i termínů. V Jerevanu se přeložení zápasu na středu Baník vyhnul, pokud však postoupí, ve 3. předkole v Kodani bude hrát zcela jistě v tento den. Ve čtvrtek by mělo v dánském hlavním městě hrát konkurenční Bröndby, které má k postupu nakročeno po domácí výhře 6:0 nad kosovským KF Llapi. Dál by narazilo na lepšího z dvojice Legia Varšava – Caernarfon (Wales).

„Jako klub jsme nevydali žádné definitivní resumé, že budeme hrát proti Kodani ve středu. Hlavně proto, že stále nikdo z nás nepostoupil. My, FC Kodaň, ani Bröndby. Nikdy nevíte, co se stane,“ drží se zpět šéf marketingu FCB. „Nemluvím jen o sportovní stránce, kdy míč je kulatý, fotbal může skončit jakkoliv a určitě nechceme urazit fotbalového Boha, ale na mysli mám třeba administrativní chybu nebo něco podobného. Stát se může cokoliv,“ ví Šturala, byť je mu jasné, kam běh událostí směřuje.

EXPERT NA UEFA

Tentokrát zjevná situace, kdy oba kodaňské kluby i Baník mají namířeno do další fáze, však usnadnila plánování další cesty evropskou soutěží. „Rozhodně nečekáme až na pátek, kdy se vrátíme z Jerevanu. Už nyní chystáme výjezd ať už do Dánska, nebo do Gibraltaru,“ ujasňuje, přičemž Baník si na evropské poháry najal jako experta Jaroslava Dudla, který má s UEFA dlouholeté zkušenosti jako delegát, nebo vedoucí národního týmu.

Klubu jako konzultant pomáhá s tím, co má od šéfů evropského fotbalu očekávat, předvídat jejich kroky. „Případně víme, jak správně podat protest, což Sláva zažil několikrát, nebo víme, co se bude dít za té či jiné situace,“ pochvaluje si Matěj Šturala.

To platí mimo jiné i při kolizi, na jakou nejspíše dojde v Kodani. „To byla první otázka, kterou jsem na něj směřoval,“ usmívá se Šturala. „V určitých případech může hrát až několik týmů v jednom městě. Hlavně v prvních předkolech, protože UEFA si většinou vyhodnotí, že nejde o riziková utkání. Ona možnost takových utkání hodnotí už dopředu, což se sice v Arménii nestalo, ale v Kodani ano. Tam jsme na listině rizikových zápasů a UEFA si nemůže dovolit, aby hrály Kodaň a Bröndby ve stejný den. Pokud postoupíme my i oba tyto týmy, tak zápas v Dánsku odehrajeme ve středu (7. srpna),“ vysvětluje Matěj Šturala.

„Každopádně kromě Slávy Dudla bych chtěl za velkou dávku pomoci poděkovat i naší Fotbalové asociaci (FAČR). Dosud nám poskytla perfektní support, ať už se to týká administrativní částí, kde nám dodali nějaké lidi na pomoc, nebo v organizaci zápasu a v dalších podobných věcech,“ oceňuje vzápětí.

PODPORA FANOUŠKŮ(M)

Důkazem, že dánský i český celek berou dvojzápas vážně již nyní, je fakt, že Seveřané byli v Ostravě na inspekční cestě o víkendu, kdy viděli podmínky ve městě, u stadionu i zápas s Jabloncem. Zástupci FCB se chystají monitorovat osmifinalistu minulého ročníku Ligy mistrů v tomto týdnu.

„Jsme spolu v kontaktu a oba kluby počítají na 99 procent, že se střetnou. Pořád tam ale zůstává to jedno procento,“ stojí si za svým Matěj Šturala. Čeká se, že by baníkovci mohli v Parkenu, jak se jmenuje kodaňský stadion, naplnit svůj dvoutisícový sektor.

Ale ještě zpět k Jerevanu. Zatímco Kodaň by byla pro fanoušky Baníku doslova výjezdové terno, jak je to s Arménií? „Informace jsou takové, že jsme vyprodali sektor, který pro nás měli určený a přidali nám další. Znamená to tedy, že více než dvě stovky lístků zmizely, zmizí i další, takže počítáme s hlučnou a početnou podporou, což nás i vzhledem k našemu náskoku ve dvojzápase velmi těší. Fanouškům moc děkujeme,“ říká spokojeně Šturala.

Klub přitom příznivcům příliš nepomáhal. Prý neměl jak. „Sami jsme málem letadlo neměli, takže by to bylo složité. Navíc při těch sumách vyjde letadlo zhruba na čtyřicet tisíc pro jednu osobu. Vůbec jsme nad tím nepřemýšleli,“ kroutí hlavou.

Reálně se fanoušci podle informací Deníku do Jerevanu dopravili všelijakými cestami. Kolikrát velmi krkolomnými. Třeba autem do Budapešti, pak letecky Milán a následně do Arménie. „S některými skupinami fanoušků jsme v kontaktu, dávali jsme jim tipy, odkud letět, jak a pomáháme jim tím, že bereme k sobě bubny a další fanouškovské propriety. Zároveň se na nás mohou obrátit, pokud by byl na místě nějaký problém. I v sektoru, protože ten stadion je prostě starý, nevybavený, hrozný… To je support od nás,“ uzavírá Matěj Šturala.