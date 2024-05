/FOTOGALERIE/ Fotbalová Ostrava slaví. Baník po nedělní drtivé výhře nad Slováckem 6:0, a zaváhání Mladé Boleslavi na Slavii (0:4), po čtrnácti letech – a poprvé v éře majitele Václava Brabce – prorazil brány pohárové Evropy. V létě ho čeká 2. předkolo Evropské konferenční ligy. Po skončení zápasu vnikli fanoušci na hřiště vítkovického stadionu, šéf klubu slavil s hráči na tribuně, sportovní ředitel Luděk Mikloško zase neskrýval emoce v útrobách a měl na krajíčku.

Do oslav se už na stadionu pustili nejen fanoušci, ale také majitel Václav Brabec. | Video: David Hekele

Nejprve děti, poté se osmělili i dospělí. Netrvalo to dlouho, a prostor u střídaček pod hlavní tribunou se zaplnil fanoušky, kterých dorazilo přes deset tisíc. Fotili se s hráči, nebo vyvolávali jejich jména. „Jíííři Letáček,“ znělo například.

Trenér Pavel Hapal věděl, co za vším stalo. „Byla to velice těžká sezona. Odehráli jsme dobré i špatné zápasy, doma se ale nedařilo. Výhra nakonec přišla ve správný čas, odezva fanoušků byla úžasná. Věřím, že budou trpěliví i příště," doufal a děkoval i hráčům.

Brabec slavil s fanoušky, s pivem v ruce běžel děkovat do šatny hráčům ve společnosti výkonného ředitele Michala Běláka a sportovního šéfa Luďka Mikloška, na něhož emoce také dolehly. Projevily se slzami v očích.

Hodně napilno měl i Michal Frydrych, který hledal rodinu. „Věděli jsme, že je to na nás trochu naložené, že jsme se mohli domácími zápasy uklidnit už během sezony, takže jsme se snažili zmobilizovat na ten poslední, abychom lidem doručili to, co si za podporu zaslouží. Udělali jsme si to jednodušší,“ byl rád.

Zdroj: Petr Kotala

Baník se vrací do Evropy! Po 14 letech, poprvé v éře Brabce. Fanoušci na hřišti

Ve 26. minutě byl za stažení Buchty vyloučen Mihálik, penaltu proměnil Ewerton, na kterého pak dvakrát navázal Kubala. Ten doufal, že smůlu protrhne v pravou chvíli. Povedlo se. „Když tomu věříte…,“ pousmála se letní posila z Hradce Králové.

„Ale ne. Někdo může namítat, že jsme to mohli uhrát dřív, ale asi to tak mělo být a možná jsme to měli s béčkem zvládnout v jeden den. Pak je třeba euforie větší,“ poukázal Kubala na dopolední výhru rezervy 2:0 nad Uherským Brodem a postup do druhé ligy.

„První poločasy máme dobré, jen nedáváme první gól z první šance, dneska to měl Buchtič na noze, nedali jsme a v hlavě to pracuje. On ale vybojoval penaltu i červenou kartu, vše se zlomilo, získali jsme pohodu a soupeře svou kvalitou přehráli,“ dodal při vědomí, že druhá půle se už jen dohrávala.

VIDEO: Baník mistr, Baník mistr…! Na Bazalech se po 20 letech slaví titul

Hapal si oddechl, během ročníku nejednou čelil kritice hry týmu i výsledků, fanoušci skandovali i „Hapal ven“. Teď Baník vrátil na mezinárodní scénu. „Těžká a turbulentní sezona,“ připustil, když vyšel v neobvyklé bílé košili zmáčený od šampaňského. Outfit změnil z pověrčivosti. „S oslavou jsem nepočítal. Jen už to jednou vyšlo, tak jsem to zkusil znovu,“ prozradil.

Kubala si uvědomuje, že čtvrtým místem nic nekončí. „Budeme bojovat dál. Evropu nehrajeme jen za sebe, ale za Česko, koeficient. Že to tady nebylo 14 let neznamená, že jsme vyhráli a to stačí. Nestačí. Chceme pokračovat dál,“ přiznal útočník.

Hapalovi, který se o své budoucnosti bude v týdnu bavit s vedením, končí smlouva 30. června. Chce ale pokračovat. Zároveň ví, že tým bude potřeba posílit. Řešit se bude i Ewerton či Ladislav Almási.

„Chce to ještě větší konkurenci, ale budeme sázet na kluky, kteří si to ukopali,“ nastínil Pavel Hapal. Asi aby Baník nevypadl ostudně jako před 14 lety s běloruským Mogilevem. „Já ligu i poháry zažil a vím, že to není lehké. Bude to teď na vedení a trenérech, abychom byli co nejsilnější a zvládli to. Lidé si to teď užili, ale před námi je spousta práce,“ uzavřel Michal Frydrych.