/DENÍK ZAUJALO/ Dopoledním oznámením o příchodu Matěje Chaluše přestupové dění v pátek v ostravském Baníku zdaleka neskončilo. Do rumunskéhé Rapidu Bukurešť odchází po roční štaci na Bazalech stoper Filip Blažek, v mezičase došlo ale i na očekávanou bombu. Splnilo se totiž přání trenéra Pavla Hapala, když se Brazilec Ewerton rozhodl zůstat na Bazalech. Slezané technického šikulu vykoupili z pražské Slavie, čímž se jeho hostování proměnilo v přestup a Jihoameričan odcestoval na soustředění do Polska.

"Věřím, že zůstane," říkal trenér Baníku Pavel Hapal ve středu v Markvartovicích po remíze se Žilinou (1:1). Ewerton do utkání nezasáhl. O 48 hodin později je jasno. Autor čtrnácti branek a pěti asistencí se na Bazalech dohodl na tříleté smlouvě, kterou podepsal v pátek těsně před odjezdem na soustředění.

„Nejsme v pozici, kdy bychom si mohli kupovat hráče, na kterého si ukážeme. Máme nastaveny určité finanční mantinely a možnosti, přes které nemůžeme v rámci jakési vlastní ekonomické odpovědnosti jít, ale tady jsme je o něco překročili,“ přiznal šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

„Je to opravdu výjimečná situace, protože investujeme do hráče, který tady za rok prokázal velikou kvalitu, produktivitu a rozdílovost. Je to investice, která nám dává smysl, i s ohledem na to, že jsme se po dlouhé době dostali do pohárů,“ dodal.

Baník vyplatil Slavii částku, kterou vyvázal Brazilce z platného kontraktu v Edenu. Součástí dohody s hráčem je ale i úmluva, že v případě lukrativní zahraniční nabídky mu umožní odejít do ciziny.

Naopak středeční příprava v Markvartovicích proti Žilině (1:1) byla posledním vystoupením v dresu Baníku pro Filipa Blažka. Slovenský stoper, který přišel do Ostravy před rokem ze Skalice, odchází do rumunského Rapidu Bukurešť, kde se v pátek po zdravotní prohlídce se dohodl na podmínkách přestupu.

„Nabídka, která dorazila, byla zajímavá jak pro Filipa, tak pro Baník. Dohodli jsme se, že ji budeme akceptovat. Filipovi chci poděkovat za jeho práci a přístup a přejeme mu hodně štěstí v novém působišti,“ pronesl Mikloško.

Podle dobře informovaných zdrojů Deníku Baník na transferech Blažka vydělal. Suma, za kterou nyní míří do Rumunska, je vyšší, než za jakou loni přicházel. Podle zákulisních informací se pohybuje okolo šesti milionů korun.

Trenér Hapal bude mít v Polsku celkově šestadvacetičlenný kádr. Kromě Blažka neocestovali ani útočník Ladislav Almási, který rovněž absolvuje zdravotní prohlídku v zahraničí, ani duo Gigli Ndefe, Robert Miškovič, jimž končí smlouva. První zápas zde Ostravané sehrají v sobotu od 18 hodin s Pogoní Štětín.

„Jedeme tam za kvalitními podmínkami pro přípravu a za dobrými soupeři. Máme k dispozici několik travnatých hřišť hned u hotelu, regeneraci a pak konfrontace se zahraničím je vždy přínosná. Lech nebo Štětín patří ke špici polské ligy, Dundee bude zase úplně jiný styl fotbalu,“ řekl trenér Pavel Hapal.

Dalšími soupeři Baníku budou Lech Poznaň, Dundee FC (oba středa od 16 a 18 hodin), potažmo Widzew Lodž (příští sobota v 11 hodin).