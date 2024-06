Jak v minulém týdnu předesílal Deník, Ewerton začne přípravu v ostravském Baníku. Sedmadvacetiletý Brazilec dostal od pražské Slavie povolení, aby se na nový ročník chystal na Bazalech pod vedením Pavla Hapala, nicméně že zde bude i v samotné sezoně, je značně nejisté. Na stole Jihoameričanovi má ležet lákavá nabídka ze Saúdské Arábie. Zároveň je jasné, že novým asistentem u A-týmu Slezanů bude Michal Šmarda, který v realizačním týmu nahradí Jiřího Nečka.

Kulisa a oslavy postupu do evropských pohárů v podání Baníku Ostrava a fanoušků. | Video: David Hekele

První dva dny tohoto týdne jsou v Ostravě ve znamení kondičních testů v City Campusu Ostravské univerzity. Až se čtvrtý celek minulého ročníku FORTUNA:LIGY sejde ve středu dopoledne na Bazalech, nebude při tréninku chybět ani Ewerton. „Ano, mohu potvrdit, že s námi zahajuje přípravu. Dále je vše v řešení,“ řekl Deníku tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

Slavia v pondělí informovala, že Ewerton je mezi triem hráčů, kteří neodcestovali na kondiční kemp do Rakouska. „Řeší svůj odchod do jiného klubu,“ stojí na klubovém webu, čímž se jen potvrdilo, že „sešívaní“ s technickým Brazilcem nijak nepočítají, byť má v Edenu ještě rok smlouvu.

Baník mohl využít opce, kterou měl v případě Ewertonovy smlouvy o hostování, podle slov majitele Václava Brabce však tohle není důvod, proč Slezané hráče s bilancí čtrnácti branek a pěti nahrávek v minulém ročníku možná ztratí. Do hry se vložil velký hráč.

„Pořád bojujeme o Ewertona, ale on od začátku deklaruje, že chce do zahraničí. Jestliže dostane nabídku třeba ze Saúdské Arábie, tak tomu nemám šanci konkurovat. Není to ale o ceně,“ prohlásil Brabec v pondělí u příležitosti oznámení, že studie o Bazalech dopadla kladně a v Ostravě by se během několika let mohl stavět nový stadion.

„Se Slavií, které patří, jsme domluveni, ale je to o hráči, který preferuje cizinu, což je zcela logické. Je brazilské národnosti, chce se zabezpečit,“ měl pochopení boss ostravského klubu.

Michal Šmarda.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

„Na jedné straně mu Arábii přeji, protože je to fajn kluk, na druhé bychom ho chtěli mít v Ostravě. Byli jsme na dobré cestě, ale dává preferenci zahraničí, kde mu nabídnou pětkrát šestkrát vyšší plat, než má tady, tak se nelze divit,“ pokračoval Václav Brabec.

Baník se tak zajímá a s Libercem svádí boj o Michala Hlavatého, jelikož není úplně vyloučený odchod ani Tomáše Riga. Naopak přijít má z Bohemians útočník Erik Prekop, jehož Brabec potvrdil, a také obránce či záložník na levou stranu Daniel Holzer. Odchovanec Baníku by se vrátil po třech letech ve Slovácku.

„Ewerton ale pořád může zůstat. Nestahujeme kalhoty, budeme bojovat, jen kdyby to bylo nějaké Turecko, nebo něco na Východě, tak si myslím, že ty šance máme, protože ne všechno je o penězích. Ale když to bude Saúdská Arábie, o které se mluví…,“ povzdechl si Václav Brabec.

Oficiální je odchod útočníka Daniela Smékala do slovenské Podbrezové, Ladislav Takács a Jaroslav Harušťák pak mohli přípravu začít v Teplicích. Hotovo je i v otázce realizačního týmu. Novým asistentem Pavla Hapala bude vedle stávajících tváří Marcela Frajta a Jana Romaněnka Michal Šmarda, který naposledy vedl Prostějov. Nyní nahradí Jiřího Nečka.

„Michal Šmarda pracoval ve svých dřívějších angažmá ve Slovácku nebo ve Spartě po boku Martina Svědíka nebo Václava Kotala, je už tedy dostatečně zkušený a má co nabídnout. Věřím, že zapadne do naší trenérské sestavy,“ uvedl na adresu třiapadesátiletého bývalého hráče Hradce Králové, Olomouce, Sparty, Blšan Žižkova či Bohemians šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.