„Určitě chyběl, ale myslím si, že Šíňas (Šín), který nastoupil na levé straně, a chtěli jsme, aby nám chodil doprostřed, tak to zvládl. Také měl jednu gólovou možnost, kdy to řešil přihrávkou, ale možná mohl střílet. Nemyslím, že to dnes bylo jen o Ewertonovi,“ hodnotil absenci po duelu v Uherském Hradišti trenér Pavel Hapal.

Jenže je možné, že Ewertonův čas v Ostravě se naplnil. Stále není jasné, jak se k němu zachová Slavia, která do konce roku má možnost jej z hostování stáhnout. Pokud se tak stane, patrně bude záměrem Pražanů jej prodat. Když ne, zůstane na Bazalech až do konce sezony, přičemž Baník má ve smlouvě opci na přestup. Jak to dopadne, by se patrně mělo vyřešit zkraje příštího týdne. Přece jen i vzhledem k vánočním svátkům nemá Slavia mnoho času.

Jihoameričanovi stačil krátký čas, aby se v Baníku stal oporou. Po všelijakém začátku, kdy třeba v Liberci byl prakticky nulový, se technickou vytříbeností, driblinkem, schopností tvořit hru, přenést rychle její těžiště, vymyslet finální přihrávku, či produktivitou (v 15 zápasech šest gólů a dvě asistence) zapsal do srdcí ostravských fanoušků, kteří mu byli ochotni odpustit i lehkovážnost v defenzivě.

NEJSPÍŠ ŠÍN, NEBO KLÍMA?

Nepředpokládá se, že šéf lavičky Baníku využije služeb nepříliš vytížených leváků Eldara Šehiče a Mateje Madleňáka. jako první se tak nabízí mladík Matěj Šín. „Já bych se Šínem začal, ale nedával bych ho vlevo, tam není moc jeho místo. Spíše ve středu, na podhrotu,“ říká Martin Lukeš, expert Deníku, bývalý záložník a ostravská ikona, která před výkopem slavnostně vstoupí do Klubu legend FCB.

Pokud by ho měli trenéři poslechnout, pravděpodobně by na levou stranu putoval Filip Kubala. Zároveň se ale Lukeš nebrání ani druhé možnosti, která se nabídla minulou sobotu, kdy si v Hradci Krákové dvěma asistencemi významně o šanci od začátku řekl útočník Jiří Klíma. Ten by se určitě musel přiřadit vepředu k Tankovi. Právě jejich spolupráce zafungovala.

„Asi bych byl radši, kdybych já dal ty dva góly, protože bych byl více vidět, ale i tak, kdo zápas sledoval, ví, že ty asistence byly dobré,“ poznamenal Jiří Klíma, že šlo o průnikové nahrávky, které dostaly spoluhráče okamžitě do vyložených příležitostí.

„Když si to ale vezmu, kvůli zranění jsem přes půl roku nehrál zápas od začátku. Věděl jsem, že si na příležitost musím počkat, že musí přijít zápas, jako tenhle. Že mi vyjdou asistence, góly, něčím jsem se potřeboval chytit. Jen je škoda, že za týden končíme,“ usmíval se vzápětí ostravský dlouhán.

Svou případnou účast v základu proti „sešívaným“ nechával na jiných. „Jaká bude sestava, to nevíme. Samozřejmě, každý chce hrát, zdravotně i fyzicky se cítím připravený, takže můžu jít od začátku. Záležet bude jen na trenérovi,“ prohlásil Jiří Klíma.

O mnoho sdílnější nebyl v případě umístění Klímy do úvodní jedenáctky ani Pavel Hapal. „Určitě nad tím zapřemýšlíme, ale teď vám neřeknu, jestli to bude na úkor Kubaly, nebo někoho jiného. Ale řekl si o to výrazně za těch patnáct minut,“ přiznal kouč.

„Klíma může jít v průběhu. Je na něj spolehnutí, umí pomoci,“ myslí si Martin Lukeš. „Mančaft není o jedenácti lidech, naopak ti z lavičky by měli být schopni pomoci. Zápas se nerozhoduje v páté, nebo ve dvacáté minutě, ale ve druhém poločase. To jsme viděli i v Hradci. A myslím, že takhle bude i trenér Hapal přemýšlet. Má na výběr,“ dodává někdejší kapitán Baníku.

PŮJDEME SI TO ROZDAT

Že bude Ewerton scházet, o tom nepochybuje, ale také to nijak nepřeceňuje. „Letáček, Lischka, nebo Boula by Baníku chyběli také. Já bych se k tomu neupínal. Prostě hrát nemůže, tak je nutné ho nahradit,“ praví klidně Martin Lukeš.

Na každý pád, Ostravanům se po triumfu na východě Čech půjde proti favoritovi v dobrém rozpoložení. „Potřebovali jsme tři body. Sledujeme tabulku, a věděli jsme, že při výhře se na vršek dotáhneme, přičemž Hradec odsekneme do spodku. Prohrát, víc by se to tam nahustilo. Takto jsme si dost pomohli,“ řekl Jiří Klíma.

„Věřím, že to byla pro fanoušky super pozvánka na poslední kolo se Slavií, kdy si to s ní půjdeme rozdat, a nemusíme hrát pod takovým tlakem, jako kdybychom tady prohráli,“ byl si vědom.

„Každé vítězství vás posouvá, vidíte, jak je tabulka nacpaná. Od skupiny o záchranu rozdíl moc velký není. Teď se připravíme na Slavii, a uvidíme. Pak budeme vše hodnotit,“ uzavřel Pavel Hapal s tím, že aktuální zisk 27 bodů je směrem do jara dobrý počin.