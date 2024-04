Další domácí ztráta! Baník přišel s Libercem o náskok, čtvrté místo ale udržel

/FOTOGALERIE/ Čtvrté místo, bod náskok a start nadstavby příští sobotu v Edenu proti Slavii. To jsou pro fotbalisty Baníku Ostrava fakta vyplývající ze závěrečného 30. kola základní části FORTUNA:LIGY, v němž Slezané remizovali s Libercem 2:2, přičemž bod bere i Mladá Boleslav v Jablonci (1:1). Ve Vítkovicích však mohlo být o poznání veseleji, to by však svěřenci Pavla Hapala nesměli po přestávce ztratit dvoubrankový náskok.