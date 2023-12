/NEDALEKO OD OSTRAVY/ Baník Ostrava, to není jen jedenáct fotbalistů na hřišti, další na střídačce, pak trenéři, funkcionáři, majitel. To jsou hlavně fanoušci. Věrnost se projevuje i počty při výjezdech po celé republice. Právě na venkovní zápasy se Moravskoslezský deník zaměřuje v této sezoně v rubrice a videorozhovoru „Nedaleko od Ostravy“. Při utkání v Uherském Hradišti Deník vedle stadionu vyzpovídal fanoušky Rudolfa a Roberta. Podívejte se.

Nedaleko od Ostravy (26. listopadu 2023). | Video: David Hekele

K Baníku se oba kamarádi dostali už před zhruba dvaceti lety jako malí kluci. Dodnes si pochvalují, že zažili mistrovskou sezonu 2003/04. „Přivedl mě k tomu táta,“ vzpomíná Rudolf a parťák přitakává. „Když pak přišel Pelta, nebo jsme se přestěhovali do Vítkovic, tak jsem chodit přestal, ale poslední tři roky už zase chodím,“ dodává. „Chodíme spolu,“ podotýká parťák Robert.

Pro něj byl největším zážitkem titul. „Pro mě to byl zápas se Spartou v roce 2014. To, co tam policie předváděla, parádní výkon,“ líčí s jistou dávkou ironie Rudolf s úsměvem.

Fanouškovským snem pro oba je, aby Baník zase vyhrál ligu – a ne jednou. K tomu hrál zase ve Slezsku. „A v Evropě. Abychom byli zase evropským klubem,“ přeje si Robert.

Co pro dvojici Baník, nebo stadion na Bazalech znamená? Nebo jak vidí nadcházející ročník FORTUNA:LIGY z pohledu slavného klubu? A jak tipovali zápas v Uherském Hradišti? Odpovědi ve videorozhovoru Deníku.