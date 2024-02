VIDEO: Fanoušci Baníku v Boleslavi, Hapal musel sáhnout ke změnám v sestavě

Fotbalisté Baníku Ostrava hrají v sobotu na půdě Mladé Boleslavi a trenér Pavel Hapal musel kvůli zraněním sáhnout do sestavy. Hrát nebudou Jiří Klíma ani Filip Kubala, naopak místo Karla Pojezného nastoupí Filip Blažek. Na co se Slezané mohou spolehnout, je velká podpora fanoušků, který přijelo do středních Čech několik stovek.

Fanoušci Baníku Ostrava v Mladé Boleslavi. | Video: David Hekele