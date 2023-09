Fotbalový Baník Ostrava odměnil osmiletého Vojtu, fanouška týmu z Bazalů, který před časem svou všímavostí a odvahou pomohl na Frýdeckomístecku zachránit nemohoucí ženu. Za to ho pozval slezský klub po vítězném ligovém utkání s Mladou Boleslaví do kabiny.

Osmiletý Vojta, fanoušek Baníku Ostrava, pomohl zachránit seniorku. Na snímku s kapitánem slezského týmu z Bazalů Filipem Blažkem. | Foto: FC Baník Ostrava

Vojta si před časem cestou autem při průjezdu Frýdkem-Místkem všiml ženy, která zkolabovala a ležela na zemi. Okamžitě na to upozornil svou maminku. Ta otočila vůz a přispěchala i se synem k bezvládné ženě, aby jí poskytla první pomoc. To se naštěstí povedlo a přivolaná záchranka už seniorce poskytla vše další, co potřebovala. O incidentu jsme psali ZDE.

Záchranáři Moravskoslezského kraje pozvali Vojtu i s maminkou na výjezdovou základnu a osmiletého chlapce ocenili. Vojta je hrdý baníkovec, a tak se akce zúčastnil také kapitán mužstva Filip Blažek, jenž malému zachránci předal všemi hráči podepsaný dres, tašku s dárky a pozval Vojtu i s celou rodinou na zápas 7. kola FORTUNA:LIGY s Mladou Boleslaví. Po jeho skončení vzala kabina Baníku Vojtu mezi sebe a spolu s ním si užila radost z vítězství 2:0.

„Osmiletý Vojta ukázal skvělý charakter a my jsme hrdí na to, že je naším fanouškem,“ uvedl Matěj Šturala, marketingový a PR ředitel FC Baník Ostrava. „Proto jsme mu věnovali dres a pozvali ho do kabiny. Takové skutky, byť by měly být samozřejmostí, je nutné ocenit a upozorňovat na ně. Právě proto, aby se samozřejmostí staly,“ dodal Matěj Šturala.