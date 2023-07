/PŘÍMO Z POLSKA/ Jestli byl tohle v přípravě první opravdový test měnícího se kádru fotbalistů Baníku Ostrava, tak tři týdny před startem ligy mohou být fanoušci klidní. Klape to! Slezané v prvním duelu na soustředění v Polsku nejenže rozdrtili Farul Constanta 5:0, úřadujícího rumunského mistra, ale šlapali i herně. Hattrickem zazářila letní posila Abdullahiu Tanko, další góly vstřelili mladík Matěj Šín a Brazilec Ewerton. Velmi dobře se při svých premiérách uvedli obránce Patrik Kpozo a brankář Jakub Markovič.

Sebevědomí. Tohle slovo spojovalo oba nejčerstvější příchody, byť druhý jmenovaný ještě není dotažen administrativně. Ghanský reprezentant Kpozo si sice v silném větru na nejvzdálenějším hřišti tréninkového areálu v Opalenici párkrát s novými spoluhráči úplně neporozuměl, občas zkazil nahrávku, ale to je po teprve pár dnech v týmu pochopitelné. Navíc ho to nijak neovlivňovalo.

Dál se nabízel, chtěl hrát, v defenzivě byl přesný, spolehlivý, zároveň i nebezpečný dopředu, kde využíval své rychlosti a toho, že Ewerton mu svým stahováním se do středu pole otevřel celou levou stranu. „To byl záměr,“ přiznal trenér Baníku Pavel Hapal.

Markovič byl dlouho bez pořádné práce. Čtyřčlennou obranu, s níž Baník nastoupil v přípravě vůbec poprvé, dirigoval, spoluhráči dobře vystupovali a Farul střílel jen mimo. Účastník probíhajícího mistrovství Evropy do 21 let dlouho řešil výhradně „malé domů“, které se snažil fotbalově rozehrát. Dařilo se, až na jednu výjimku. „Nemůžu,“ křikl stoper Filip Blažek, než Markovič poslal nákop na útočníka Ladislava Almásiho.

Nejlepší moment si mladý gólman zapsal před poločasem, kdy vytáhl povedenou střelu jednoho ze soupeřů. V té době už Baník vedl po hezké kombinaci a trefě Matěje Šína. „Do startu ligy není moc času, takže jsme je chtěli zapojit co nejdříve do zápasů,“ vysvětlil nasazení dvojice Hapal.

„Ani jeden nezklamal. Markys tam měl jeden těžký zákrok, Kpozo to odjezdil velice dobře na lajně. Tuhle podporu do ofenzivy jsme potřebovali. Navíc kvalitně brání, je rychlý, důrazný, takže bude pro nás pomoc. Na to, že šlo o jeho první zápas, kluky nezná, tak spokojenost,“ byl pozitivní Pavel Hapal.

Ve druhé půli se pak rozjel ostravský gólostroj, kterému „šéfoval“ Abdullahi Tanko. Ze spolupráce s Almásim, či Ewertonem, jež se mezi střelce zapsal hezkou hlavičkou, vytěžil hattrick. A to ještě pětadvacetiletému Nigerijci jednu tutovku vychytal brankář.

„Jsem rád, ale za tímto úspěchem stojí práce celého mužstvo i realizačního týmu. Vše, co je ve mně, se snažím přenést ve prospěch kolektivu,“ říkal po utkání pokorně Tanko.

Jen se usmíval, když mu parťáci, kteří ho oslovují v Česku obligátně „Mireček“, připomněli taxu, jež ho do týmové pokladny bude třígólový zápis stát.

BANÍK? HEZKY SE NA TO DÍVÁ

Radost měla i hrstka přítomných ostravských fanoušků, kterým hráči kromě branek předvedli i několik nápaditých kombinací. „Já bych chtěl vidět osm. Jak s Myjavou,“ vtipkoval jeden z nich poukázáním na výhru 8:1 uprostřed týdne. „Ale hezky se na to dívá. Má to hlavu a patu,“ přidal se druhý. Jedinou pořádnou starostí FCB tak byla pouze horší kvalita přenosu na youtube.

Naopak ke spokojenosti a úsměvům měl po debaklu daleko Gheorghe Hagi. Legendární útočník, známý svou energickou a vznětlivou povahou, který je v klubu v roli majitele i trenéra, se nejednou na své svěřence pořádně rozčílil. Aby ne, z kádru příliš nikoho nešetřil a to navzdory tomu, že v neděli šlo o teprve o první duel Farulu. Večer čekala na Rumuny konfrontace s polskou Wartou, jakožto generálka na střetnutí o domácí superpohár a následný boj o Ligu mistrů proti Šeriffu Tiraspol.

„Mluvil jsem s trenérem, který mi řekl, že hráčů tady mají víc, ale že použije vše. Hodně to prostřídal, beru to i tak, že jsme v určité fázi přípravy, takže to nechci přeceňovat ani podceňovat,“ hodnotil Pavel Hapal, který postrádá nemocné další reprezentanty Filipa Kaloče, Karla Pojezného a Muhameda Sanneha.

Naproti tomu Gigli Ndefe už je s týmem, Jaroslav Svozil a Daniel Smékal si mohou hledat angažmá. „Chtěli jsme to odehrát zodpovědně, i když jsme něco změnili a některým hráčům dali větší minutáž. Přístup byl velice dobrý, předvedli jsme výborné akce, a nakonec jsme zvítězili velkým rozdílem, což jsme proti rumunskému mistrovi nečekali, ale jsme s výkonem i výsledkem spokojeni," uzavřel kouč Baníku, který ve středu na stejném místě vyzve Cracovii Krakow a v sobotu Lech Poznaň.

Baník Ostrava – Farul Constanta 5:0 (1:0)

Branky: 52., 85. a 90. Tanko, 39. Šín, 66. Ewerton. Hráno v Opalenici (Polsko).

Sestava Baníku: I. poločas: Markovič – Juroška, Blažek, Lischka, Kpozo – Boula – Fadairo, Tetour, Šín, Ewerton – Almási. II. poločas: Hrubý – Blažek (70. Frydrych), Bitri, Lischka (70. Měkota) – Buchta, Tetour (70. Holaň), Rigo, Šehič – Almási (70. P. Jaroň), Tanko. Trenér: Hapal.