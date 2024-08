Blízko katastrofě. I takto komentují dánská média fakt, že ve čtvrtek Kodaň neměla daleko k překvapivému vyřazení ve 3. předkole Konferenční ligy. Naproti tomu podobným výrazem nazývají penaltové představení ostravského Baníku. Svěřenci Pavla Hapala v rozstřelu neproměnili čtyři z pěti pokutových kopů, tři šly vysoko nad branku gólmana Nathana Trotta. Lidé to často řeší víc, než to, že Slezané podali skvělý výkon a byli po většinu duelu lepší, než velký favorit. Na sociálních sítích okamžitě vzniklo několik vtipů na toto téma.

„Byl to snad nejhorší penaltový rozstřel, jakého jsme kdy byli svědky?“ začíná svůj text web indkast.dk. „Šílené. Hned třikrát nad branku. Trénovali je vůbec? Asi ne,“ poukazuje na mizernou úspěšnost, přičemž podobně to ale platí i v podání hostů, kteří proměnili dva ze čtyř pokusů. Zbylé pochytal brankář Jakub Markovič. „Ale ukázalo se, že to stačí,“ připomíná web.

„FCK celkově zklamal,“ komentuje stránka výkon týmu Jacoba Neestrupa, jenž je pod tlakem. Už během prvního zápasu v Dánsku fanoušci Kodaně volali po jeho odvolání, z tribun se ozýval i pískot. Představení v Ostravě mu na popularitě nepřidalo. „Co nejdříve nového trenéra. Nebo to vidím jen já? Vždyť je to šílené. I naše sportovní vedení musí vidět, že je úplně vedle,“ rozčílil se v diskusi na webu jeden z příznivců.

„FCK se zdál být pohřben pod českým trávníkem, ale obratem se dokázal probojovat až k penaltovému rozstřelu, který skončil naprosto absurdně,“ reaguje web deníku B.T., když vyzdvihuje za obětavý výkon a řadu zablokovaných střel Baníku stopera Denise Vavra, naopak kapitán Rasmus Falk to poněkud schytává.

„Celý tým – snad s výjimkou Vavra a Trotta – byl žalostný a nesourodý. Trenér Neestrup zdaleka nemůže být spokojen,“ hodnotí B-T., jenž připomněl fakt, že ze zápasu museli pro zranění odstoupit Delaney a Larsson.

„Kodaň odvrátila obrovské selhání,“ hlásí web novin Ekstra Bladet. „Druhý poločas byl věrnou kopií prvního. Baník Ostrava byl na koni a vytvářel si šance, zatímco Kodaň zaostávala,“ ohlížel se za utkáním. „Domácí se několikrát přiblížili zdvojnásobení svého vedení a tím rezervování si vstupenky v play off. Kodaň se ale i přes špatný výkon dobrala do prodloužení, kde už byla ofenzivnější,“ pokračuje.

Velký ohlas měl ve fotbalové komunitě penaltový rozstřel. Na sociálních sítích se ihned objevila řada vtípků na adresu Baníku. Někteří uživatelé (i z Dánska, Velké Británie a dalších zemí) se shodli na tom, že na americký fotbal dobrý výkon.

Ke škodě svěřenců Pavla Hapala, to zastínilo heroický výkon, který Ostravané na hřišti Městského stadionu ve Vítkovicích nechali. Na play off s Kilmarnockem se však těší Kodaň.