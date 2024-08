Opava, Sparta a Slavia. Soupis soupeřů, kteří když přijedou do Ostravy, jsou bezpečnostní složky v pohotovosti víc než obvykle. Teď se k tomu přidá i Kodaň, na kterou se na Městském stadionu ve Vítkovicích chystá patnáct tisíc lidí. „Utkání je z bezpečnostního pohledu vnímáno jako rizikové, především vzhledem k situaci související s jednáním fanoušků u předešlého zápasu v Kodani. A zápas v Ostravě je v podstatě vyprodán,“ řekla Deníku Soňa Štětinská z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Poukázala tím na konflikt z minulého týdne, kdy u stadionu Parken na sebe narazily oba tábory fanoušků. Policie musela zasáhnout obušky, vzduchem létala také jízdní kola.

Do opatření nasadí potřebné síly a prostředky z jednotlivých policejních složek a služeb, tedy pořádkové, kriminální a dopravní. „V terénu budou rovněž policisté antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky. Budeme provádět standardní monitoring, včetně monitoringu přesunu fanoušků,“ pokračovala Štětinská s tím, že ve vzduchu bude vrtulník, podle něhož bude koordinována i doprava u stadionu a v jeho okolí.

Nachystaný je i samotný domácí klub. Z Dánska by mělo přicestovat tři až pět stovek fanoušků Kodaně. „Pro nás to organizačně není nic speciálního, my jedeme v režimu Sparta, Slavia. Jako při rizikových zápasech naší ligy či poháru, což by však byl každý, který je vyprodaný. Jediný rozdíl je, že je vše pod hlavičkou jiné soutěže, takže ve hře jsou věci, které UEFA vyžaduje už v tomto předkole. Ale nejsou to věci bezpečnostní, spíše provozní,“ prozradil provozně-bezpečnostní ředitel Baníku Ostrava Petr Konderla.

Ostrava, Kodaň, Baník, fanoušci, pochod, komplet 7. 8. 2024 | Video: David Hekele

„O fanoušcích z Dánska víme, to ale řeší jejich security manažer s námi. Jinak otvíráme fanzonu v 17 hodin, o třicet minut později celý stadion,“ podotkl Konderla jinak standardní věci.

Stejně jako s Urartu si klub musí pohlídat některé organizační aspekty, jako jsou volná schodiště, nebo kočárky, které nemohou být u únikových východů. UEFA nesplnění těchto požadavků trestá nemalou finanční sankcí. „Delegát to chce vidět propustné, hodně se to hlídá, takže žádáme fanoušky o dodržení návštěvního řádu. Včetně zákazu vhazování předmětů na hrací plochu. Proti Urartu vše fungovalo, snad to půjde i teď,“ přál si Petr Konderla.

Smyslem bezpečnostních opatření je podle Štětinské zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. „Součinnost nám v rámci opatření poskytují policisté dvou dalších krajských ředitelství, standardní je pak spolupráce s Městskou policií Ostrava a dalšími zainteresovanými subjekty,“ dodala Soňa Štětinská.

Baník v Kodani prohrál gólem z nastavení 0:1. Jestli tak chce postoupit do play off o Konferenční ligu, musí ve čtvrtek doma vyhrát.