Oproti Urartu asi velký skok, že?

Na to, abychom se sem dostali, jsme přes Urartu museli přejít. To se povedlo ve velkém stylu, ale čeká nás těžký soupeř a favorit toho dvojzápasu. Nicméně uděláme vše pro to, abychom my byli ti šťastnější.

Jak nastavit hráče, aby to nebrali jen jako odměnu, ale brali to jako mezikrok…

Osobně si myslím, že pro většinu kluků je to zatím vrchol kariéry, protože spousta jich nic takového nezažila. Věřím, že do toho zápasu půjdou s velkým sebevědomím, budou se chtít ukázat, protože to pro ně může být cesta dál. Přece jen Kodaň je velkým favoritem dvojzápasu, ale fotbalová historie ukázala, že favorit ne vždy postoupí. Uděláme vše pro to, abychom to byli my.

V jakém rozpoložení tým je? Doma jste nechal tři hráče (Lischka, Adediran, Šudák), naopak jste vzal Fombu s Noghou. Proč?

Doma zůstali dva zranění a Adediran, kterého jsme nenapsali teď na soupisku pro tento dvojzápas, ale zbytek hráčů je stoprocentně fit. Když jsem cítil atmosféru po návratu z Urartu, měli jsme odložený zápas, mohli jsme potrénovat, tak byla velmi dobrá. Věřím, že se to zítra na hřišti projeví.

Jak to nese Adediran?

Byl zklamaný, ale vysvětloval jsem mu, že je to jen na dvojzápas. Minule nebyl Šehič nebo Fukala, teď to vyšlo na něj, protože si myslím, že využijeme čtyři jiné útočníky. Přijeli jsme v pětadvaceti lidech, vzali jsme i Fombu a Noghu, aby nasáli atmosféru. Nedávno hráli ve Vyškově druhou ligu, tohle je přece jenom něco jiného. uvidíme, jestli je vůbec nominujeme na lavičku, ale aspoň si to s námi prožijí.

Cítíte, že vám to odložení derby pomohlo?

Každopádně. Cestování předtím z Jerevanu, teď znovu, zítra zápas. Určitě nám to neublíží. Doufám, že den volna bez zápasu, stresu i fyzického zatížení nám pomůže.

Co čekáte od Kodaně? Kde vidíte nebezpečí a naopak i slabiny?

Když jsme viděli většinu utkání a měli jsme zde i Jirku (Nečka), který to sledoval, tak je známe. Jsou silní na míči, dokážou si vypracovat šance, ale víme i o jejich slabých stránkách. Věříme, že je potrestáme. To však ukáže až samotný zápas.

Je někdo, nebo něco, co vás na Kodani speciálně zaujalo?

Hrají v rozestavení se čtyřmi obránci, což je jasně čitelné, výborného hroťáka, který má sice devatenáct let, ale skvělý hráč. S výborným pohybem i koncovkou. Na to si budeme muset dát pozor. Vypíchnout jednotlivce je jednoduché, ale oni jsou silní na všech postech, mají spoustu reprezentantů. Naše kompaktnost a odhodlání nám může pomoci.

Jejich zbraní bude i Thomas Delaney, na druhé straně jim odchází klíčový záložník Diogo Goncalves…

Ano, předpokládáme, že asi nenastoupí. Uvidíme. Nebudeme spekulovat.

Co atmosféra? Asi vás čeká kotel…

Jo, proto tu byl i Jirka, že atmosféra je ohlušující. Fanoušci fandí celý zápas, přijede i spousta našich, takže snad se připojí a bude úžasná.

Možná jich přijedou až dva tisíce…

Ano, plus asi dvacet tisíc domácích, takže bude to kotel.

Sháněl jste lístky pro známé?

Měli jsme požadavky, i hráči, takže snad jsou všichni spokojeni a na všechny se dostalo.

Lze vaši pozici srovnat s Heerenveenem před devatenácti lety?

Neřekl bych, to je dějepis. Vyhráli jsme doma 2:0, u nich jsme to nezvládli. Úplně jiný zápas to byl, hrozně to ovlivnil brzký gól. věřím, že tohle bude jiné utkání.

Asi vás čeká sebevědomý soupeř. Bude klíčové přečkat úvodní tlak?

Trošku jsme si v kanceláři dělali srandu, když Jirka přišel a říkal, že bude důležité zvládnout úvod utkání. Odpověděl jsem, že důležité je zvládnout úvod, střed i konec. (usmívá se) Pravdou je, že ten nemají za sebou moc dobrý zápas v derby, ale uvidíme, co nám zápas ukáže. Fyzicky jsme dobře připraveni, teď jde o to, ať se z toho nepoděláme.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský má v Evropě rituál, že prozrazuje jednoho hráče v sestavě. Co vy?

Tentokrát si to nechám pro sebe. Dvakrát jsem řekl, kdo bude chytat, teď řeknu sestavu až těsně před utkáním.

Jak uvažujete s útočníky? Tanko na brejky, nebo třeba Prekop v lepší formě?

Víme o kvalitě Tanka, je důležitý v každém momentu. I když nejde od začátku, ale do unavených obran, je důležitý. Máme výhodu, že se kluci cítí i hrají dobře. Jirku Klímu taky musím pochválit, vždycky to oživil. Doufám, že dobře vybereme a postavíme ty správné kluky.

Vy jste taky hrával velké zápasy, jaké to je?

Vždycky jsem chtěl ukázat soupeři, že jsem lepší než on. Ať to byl konkrétní jeden hráč nebo celé mužstvo. Někdy se to podařilo, někdy ne. zápasů mám na této úrovni dost, doufám, že to přenesu na hráče. musejí ze sebe dostat to nejlepší, co umí.