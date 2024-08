Takhle bych to neřekl, je to vyrovnané. Oba kluby jsou špičkou ve svých ligových soutěžích, sbírají tituly, ve svých zemích mají velké jméno. I to zázemí mají podobné. Ten posun jsem nemyslel tak, že jsem šel do většího klubu, ale spíše, že se naučíte řeč, poznáte nová místa i lidi a také životní styl. Hlavní rozdíl byl v tom, že šlo o mé první zahraniční angažmá.

Člověk samozřejmě přemýšlí o budoucnosti a další kariéře, takže když se pak naskytne taková možnost, snaží se jí využít. Přemýšlel jsem nad tím, že je to další posun. Tak jsem to vnímal.

(přemýšlí) Musím říct, že určitě fanoušky. Ti jsou opravdu super a atmosféra byla na stadionu vždy skvělá. Pokud jde o soutěž, je vyrovnaná. My jsme tehdy měli kádr celkem nabitý zvučnými hráči z Dánska, ale přesto nebyl žádný zápas jednoduchý, každý soupeř byl schopný vás trápit. A to nemluvím z úcty k ostatním, prostě to tak bylo. Rádi se na vás vytáhli. Jinak byla řada věcí podobná Česku.

Jste ještě s klubem v kontaktu?

Málo, hodně málo. Musím přiznat, že kontakt se v průběhu let prakticky ztratil. Nebylo moc času se tam jet podívat, kluci se také postupem doby rozprchli, i když někteří v klubu dodnes pracují.

Jak jste přijal – ještě před postupem obou klubů – možnost, že se střetne Baník s Kodaní? Co jste řekl, nebo pomyslel?

Že to bude zajímavé. (usmívá se) Pro Baník půjde o velkou zkušenost, protože Kodaň už je přece jen v Evropě obouchanější, hraje ji téměř každý rok. Vím, že přišel Delaney, který tam platí za velkou hvězdu, jelikož v klubu byl hodně dlouho. Vždyť já si ho pamatuji jako mladíka, když se mnou ještě hrál. Teď se vrátil a myslím si, že pro ně bude velká posila. Samozřejmě, i když Kodaň opustí pár hráčů, a třeba i klíčových, tak oni se to snaží doplnit, mají na to prostředky. Nic si nebudeme nalhávat, v tom zápase budou favority.

Jaký byl Thomas Delaney, který prošel Brémami, Dortmundem, Sevillou, Hoffenheimem nebo Anderlechtem, když začínal s vámi v šatně? Byl už tehdy osobnost?

Byl to strašně hodný a pracovitý klučina, který si postupem kariéry vybudoval určitou pozici. V Kodani bude na hřišti lídrem. Zkušený borec, ostřílený bundesligou, na kterém tehdy bylo vidět, že by to mohl někam dotáhnout, že něco v sobě má, i když tehdy teprve začínal. Průbojný a rychlostní typ. Teď už má svůj věk, ale má něco za sebou a v týmu bude plnit takovou otcovskou roli.

Je kádr Kodaně silnější, nebo slabší oproti té minulé sezoně, kdy vyřadili Spartu a došli do osmifinále Ligy mistrů?

To teď těžko dokážeme posoudit. Samozřejmě pro Kodaň bylo obrovským zklamáním, že v minulé sezoně ligy skončili třetí. Oni mají jasný cíl dostat se do Ligy mistrů. To je pro ně priorita. Teď bych řekl, že mají nůž na krku, protože kádr okysličili, někdo přišel, jiní odešli, jelikož i oni chtějí prodávat a posouvat hráče dál, ale teď musí postoupit do skupiny Konferenční ligy.

Na co si Baník bude muset dát pozor a čeho naopak může ve hře Kodaně využít?

Přiznám se, že tohle nedokážu odhadnout, protože je nesleduji úplně do detailu. Koukám spíše na výsledky, občas na zápas, ale to hlavně v evropských pohárech, kde nehráli vůbec špatně. Mluvit dopředu o jejich slabinách, to ukáže až liga a pár odehraných utkání. Teď by to bylo předčasné, každopádně si myslím, že trenéři Baníku je budou mít nakoukané, takže budou vědět víc.

Zmínil jste evropské poháry. Překvapilo vás, že vyřadili těsně Spartu a pak došli do osmifinále Ligy mistrů?

Malinko ano, malinko to překvapení pro mě bylo. Na druhé straně, když se ten tým dostane do nějakého laufu, tak zase jede a táhne to. Oni ve skupině nechali Manchester United, což byla velká věc. Pomáhá jim i domácí prostředí, kde sice záleží, kolik přijde diváků, ale zrovna na poháry je často plno. Navíc oni mají obrovské fanouškovské zázemí, hodně využívají, že stadion je uzavřený a prostředí se hodně blíží anglické lize. Baník se má na co těšit. Super atmosféra. A také rivalita.

Asi hlavně s Bröndby, že? To bude jen o den později hrát v Kodani s Legií Varšava.

To je extrémní rivalita. Stejná jako u nás Sparta a Slavia, možná ještě větší.

Komu tedy budete fandit v souboji Baníku s Kodaní?

(směje se) U nás vždycky v evropských pohárech fandíme českým týmům. V Kodani jsem strávil krásné roky, ale jsem Čech, takže určitě fandit budu Baníku, i když vím, že Kodaň je favoritem. Ale může se stát, že Baník první zápas zvládne a potom to Kodaň bude mít složité. A zajímavé pro nás.

A jak tipujete? Kdo postoupí?

Tipovat nebudu. Víme, kdo je favorit a to stačí.