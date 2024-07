/PŘÍMO Z ARMÉNIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava jsou v Jerevanu. Po asi 180 minutách ve vzduchu přistáli svěřenci Pavla Hapala okolo 20. hodiny místního času na letišti hlavního města Arménie, odkud se vydali na hotel. Ve středu čeká Slezany trénink a předzápasová tisková konference, o den později pak odveta 2. předkola Konferenční ligy proti FC Urartu. „Zatím si to užívám,“ řekl krátce po příletu záložník Matěj Šín, pro něhož je to první evropský výjezd.

Nebyl důvod si to neužívat. Baník po čtrnácti letech, a vůbec poprvé v éře majitele Václava Brabce, vyrazil na výjezd do Evropy. Do Jerevanu se vydalo celé vedení, stejně jako klubové ikony Marek Jankulovski s Václavem Svěrkošem. Dobré naladění a klid nikomu z výpravy nebralo ani množství policistů, kteří patrně kvůli večernímu zápasu místního Pjuniku s makedonskou Strugou byli v ulicích, což bylo o to patrnější s postupující tmou.

„Zatím si to užívám. Panuje tady dobrá atmosféra, je to zkušenost a díky tomu, že jsme první zápas zvládli dobře, tak doufám, že to dotáhneme do vítězného konce a výjezdů bude víc,“ přál si ještě na letišti dvacetiletý záložník Matěj Šín, na němž nebyla nijak patrná únava. „Nejsem,“ reagoval.

Přitom v neděli proti Jablonci si odbyl premiéru v roli kapitána. „Zrovna to vyšlo, protože Ewe nehrál ani nikdo z dalších zástupců, tak jsem to převzal a byla to obrovská čest. Takový malý splněný sen pro mě,“ usmál se, přičemž jeho roli v kabině to nijak nepoznamenalo. „Staráme se o chod kabiny, jako normálně, tak nic se nezměnilo,“ odpověděl stručně.

Mužstvo prakticky okamžitě po Jablonci přepnulo své soustředění na odvetu. A byť si Baník přivezl do Arménie vedení 5:1, nehodlá nic podcenit. Možného nebezpečí ze strany FC Urartu si jsou Slezané moc dobře vědomi.

„Rychlý přechod do útoku, zároveň pokud nedostanou prostor, tak kazí. Nejsou zvyklí na tak velké tempo hry, ovšem pokud jim dáte možnost, umí ho využít,“ vypočítal Šín s tím, že výhra nad Středočechy byla i ve vztahu k odvetě moc důležitá.

„Je náročné přepínat při těchto anglických týdnech z ligy na pohár a zpět, ale jsme rádi, že napoprvé jsme to zvládli a máme tři body. Snad najedeme na vítěznou vlnu,“ zadoufal Matěj Šín.

Ve čtvrtek může na Baník čekat řada nástrah. Od očekávaného počasí, kdy má být vedro a teploty mohou atakovat čtyřicítku, až po podmínky přímo na stařičkém stadionu, který pojme okolo pěti tisíc lidí. „Takové věci by nás neměly ovlivnit. Prostě jdeme na hřiště, podmínky jsou stejné pro oba týmy, a i když na něco nejsme zvyklí, musíme hrát na vítězství a soupeře porazit,“ odmítl rázně spekulovat Matěj Šín.

Naopak ocenil fanoušky, kteří vyprodali svůj sektor (přes dvě stě míst) a domácí klub jim uvolnil další. Řada z nich přicestovala už v neděli či v pondělí. Je tak jasné, že Baník bude mít i v daleké Arménii početnou a hlučnou podporu. „Je neskutečné, co lidi pro Baník udělají a kam až ha ním vycestují,“ ocenil na závěr Matěj Šín.