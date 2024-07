/ROZHOVOR/ Před třemi lety hrál v druholigovém Táborsku, dnes vyběhne k zápasu evropského poháru. A fanoušci fotbalového Baníku Ostrava budou na jeho výkon spoléhat. Záložník Jiří Boula bude klíčovým mužem, od jehož výkonu se bude odvíjet, jak Slezané svůj návrat po čtrnácti letech na mezinárodní scénu zvládnou a zda si do odvety 2. předkola Konferenční ligy odvezou dobrou pozici. „Já to tak neberu, že bych si řekl, že jsem dosáhl na bůhvíco. Ta cesta je přirozená, ani ne zbytečně urychlená, ani ne pomalá. Prostě to přichází tak, jak má,“ řekl skromně středopolař.

Jak vnímáte, že zrovna za vaší éry se Baník dočkal pohárů?

Já si toho vážím. Beru to jako určitý úspěch. Říkal jsem to i před začátkem sezony, že bych chtěl nějaký dílčí týmový úspěch zažít. Že jsme postoupili do pohárové Evropy po takové době, tak takhle vnímám. Teď na to samozřejmě rád navázal i v té soutěži.

Od trenéra jste měli za úkol oba zápasy Urartu v předchozím předkole s Tallinna Kalev sledovat. Co jste vypozoroval?

Je pravda, měli jsme takový domácí úkol. Nebyla to povinnost, bylo to dobrovolné, ale přístup k zápasu jsme měli. Osobně jsem viděl dva poločasy. Je vidět, že byli techničtější, než soupeř. Střed hřiště mají kvalitní, věří si na míči do kratších kombinací. A zbytek asi nemusím ani komentovat. To se uvidí. (usmívá se)

Můžete hrát nějakou roli to, že Urartu hraje v Evropě pravidelně na rozdíl od Baníku?

Já myslím, že máme pár kluků, kteří si poháry zahráli, nebo minimálně byli v kádru. Třeba v Liberci. Takových, kteří aspoň nějakou zkušenost s Evropou mají, je u nás relativně dost. Jedinou roli to může hrát u někoho v hlavě, na hřišti už ne. Není to zápas jako každý jiný, to si nemyslím, k takovým utkáním se přistupuje jinak. Je to pro nás pro všechny velký zápas. Už jsem to říkal, jen to zopakuju, že věřím, že to podle toho bude i vypadat.

Berete to osobně jako největší zápas kariéry?

(pousměje se) Těžká odpověď. Jelikož to neberu jen osobně, ale i z pohledu klubu, tak určitě ano.

Spíte dobře před takovými zápasy, nebo nebýváte nervózní?

Zatím jsem pokaždé spal dobře. Nepamatuju si, že by se mi to nepovedlo. Nervózní občas z některých větších zápasů člověk bývá, to asi každý, ale pak už je jen otázka, jak to dokáže člověk odbourat těsně před zápasem. Že se rychle dostane do té své hry. S tím nemívám problém, že bych měl svázané nohy.

Z ligy jste zvyklí, že každý tým i hráče znáte, hrajete spolu pořád dokola, ale teď máte před sebou soupeře, kterého jste viděl jen pár desítek minut ze záznamu. Jak je složité se na něj nachystat?

Je pravda, že v lize, když na ty hráče narážíme častěji, tak už u některých člověk ví dopředu, jak se v dané situaci rozhodne. Navíc s některými se znáte i z tréninku, protože s vámi třeba hráli. Proto některé znám fakt dobře. V tom je to rozdíl, ale zase si nemyslím, že by člověk nedokázal ten tým aspoň trochu navnímat i takhle z toho dvojzápasu, co odehrál.

Čeká vás náročný program, protože už v neděli hrajete s Jabloncem, pak letíte do Arménie. Je to v kabině téma?

Možná mě trenér opraví, ale neřekl bych, že to je nějak velké téma. Ani to neřeším ani s kluky, že bychom potřebovali víc volna. Myslím si, že plán je tomu upravený, zatím dobře a fyzicky to zvládneme. Jsme jako dobře připravení.

Dorazit by mělo kolem jedenácti tisíc lidí. Na atmosféru se asi těšíte, že?

Já moc. Pár zápasů už jsem ve Vítkovicích odehrál, když přišlo kolem těch jedenácti tisíc. Nebo bylo i vyprodáno. Myslím si, že i když to úplně plno nebude, tak atmosféra skvělá bude. Vzhledem k tomu utkání, jak to všichni bereme a věřím, že to tak pojmou i fanoušci.

Dopředu vám bylo nalosováno 3. předkolo, kde by vás nejspíš čekala Kodaň. Je to motivace?

Mohla by, ale takové úvahy by si člověk měl asi připouštět až poté, co zvládne dvojzápas, který má před sebou. Musíme koukat na tenhle zápas. Ani ne na odvetu, ale opravdu na zítřejší utkání. Ať to dobře zvládneme a potom můžeme spekulovat dál.