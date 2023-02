Já byl přesvědčený, když jsem nastupoval, že to otočíme. Druhý gól nás ale zlomil. Měli jsme to v hlavách. Můžete být silný, jak chcete, ale to už máte v hlavě.

Hradec ale ukázal dobrou kondiční připravenost, že?

Oni jsou soubojový tým, žádný extra fotbal hrát nechtějí. Prostě kopou a bojují, ve třech vzadu dobře brání, a to je zdobí. Nemyslím si, že by kondičně na tom byli lépe, na konci jsme měli tlak, mohli jsme zůstat na jejich půlce, ale bohužel. Musíme dát gól, což nás v posledních zápasech brzdí. Nedáme vedoucí gól, naopak inkasujeme, a pak se trápíme.

Je to psychikou?

Těžko se mi to hodnotí, protože šlo o můj první zápas, na který jsem se těšil. Žádný stres jsem neměl, šel jsem si to užít, bohužel ne vítězně. Ale jsou to zkušenosti. Teď se musíme semknout jako tým, jsme jeden Baník, teď hrajeme v Pardubicích, kde nás nic lehkého nečeká a nebereme nic jiného, než vítězství.

To už ale půjde o záchranu…

(povzdechne si) Jsme dost dole, tabulka je vyrovnaná, ale když nevyhráváme, je nám to k ničemu.

Ještě zpět k zápasu. Baník měl dvě šance, pokaždé Muhamed Tijani. Co byste k nim řekl?

Úplně jsem to nesledoval, protože jsem se rozcvičoval. Viděl jsem, jak to přestřelil. To se stává… Tam už to není o kvalitě, spíše o štěstí. Jak říkám, musíme se semknout, nic jiného.

Možná hraje roli i tlak, pod kterým hrajete, že i když se do šance dostanete, nedáte…

Určitě. Ale jak už jsem řekl, těžko se mi to hodnotí, protože to byl můj první zápas. Klukům se ale ty minulé dva prohrané dostaly do hlavy, pak se těžko hraje. Ale je to jeden zápas, když se další vyhraje, otočí se to. Tak jako se to povedlo na podzim.

Jak jste se při své jarní premiéře cítil vy?

Celkem v pohodě. Myslel jsem, že kondičně na tom budu hůř, ale už asi dva týdny trénuji, a vždy potřebujete dva tři zápasy, abyste se dostal aspoň do pohody. Nechci to uspěchat, vím, že to potrvá. Makám a uvidíme.

Absolvoval jste třicet minut. To bylo dohodnuto dopředu, nebo to vyplynulo z vývoje utkání?

Dohodnuté to nebylo. Bylo jisté, že do druhého poločasu nastoupím, jen bylo otázkou, za jakého stavu. Kdybychom vedli 2:0, tak mě tam trenér asi tak brzo nedá. Těšil jsem se, věřil jsem, že to otočíme, dáme dva góly, ale ten druhý hradecký nás zlomil. Ten zápas ukončil.

Šlo o soubojové utkání, to asi není pro vás úplně optimální, viďte?

Bylo to i tím, že hřiště bylo roztahané. Dva tři jsme byli vepředu, ostatní se snažili míč vybojovat a dostat ho na nás, kde byly jen souboje. Moc se nám to nedařilo, ani do šance jsme se nedostali.

Co teď bude v šatně? Vezme si hlavní slovo Jan Laštůvka, nebo Jiří Fleišman, aby se pořádně zařvalo a uvědomili jste si, co se děje?

Myslím si, že se musíme semknout, ne křičet jeden po druhém. To nepomůže nikomu, musíme bojovat jeden za druhého. Bez toho to nejde. Jsme v průšvihu, jsme dole, to nikdo nečekal, ani já, ale musíme to řešit.

Jak vám bylo po zápase pod kotlem a i při skandování „my chceme Baník“?

Něco podobného zažívám poprvé, a není to pěkné, když na vás křičí, ať sundáte dresy. Ale jsou pochopitelné věci. Jsou v tom emoce, fanoušci za námi všude jezdí, takže se jim nedivím. Zaslouží si, aby Baník vyhrával. Bohužel, ale není to příjemné.