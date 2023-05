Jak známo, v Ostravě jsou čtyři hráči na hostování. Na dva – brankáře Jiřího Letáčka a obránce Eldara Šehiče – mohl Baník uplatnit opci. To je základ k tomu, aby k trvalému přesunu dua z Pardubic, respektive Karviné, mohlo dojít.

Zejména Letáček si v minulých týdnech velmi hlasitě řekl o další čas v ambiciózním klubu. V osmi zápasech udržel tři nuly, řadou zákroků pomohl Baníku k důležitým bodům, jež ho sice neuchránily od účasti ve skupině o záchranu, ale nyní – tři kola před koncem – má na dosah jistotu udržení se v nejvyšší soutěži.

Bitri o Baníku, Ostravě i hře: Skluzy ke mně patří. Gól Olomouci? Druhé narození

„Je pravda, že Baník uplatnil opce na oba hráče dle podmínek stanovených ve smlouvách s jejich kluby, ale to je pouze jedna rovina transferových jednání. Další jednání probíhají a zatím ještě nic není definitivně uzavřeno,“ řekl Deníku tiskový mluvčí Baníku Marek Lorenc.

Na Bazalech se tak počítá i s Šehičem. Třiadvacetiletý Bosňan sice v Ostravě neuhranul, ale solidních rychlonohých leváků je obecně ve fotbale nedostatek, navíc Šehič obsáhne celou stranu a může se ve svém věku stále zlepšovat. K tomu se bude Baník na levé části hřiště od léta vyrovnávat s citelnou ztrátou. Jak známo, v Ostravě skončí křídelník Srdjan Plavšič.

Tijaniho začátky v Baníku: Míč za obranu, útěk a gól, líčí West. Kdo ho přivedl?

TANKO? JEDNÁNÍ PROBÍHAJÍ

A tím se dostáváme ke druhému duu, jehož pobyt v aktuálně jedenáctém celku FORTUNA:LIGY je časově omezen do konce června. Že se šikovný Srb Plavšič vrátí na přípravu do pražské Slavie, kde buď bude pokračovat, nebo posléze zmizí jinde v zahraničí, je stoprocentní. Potvrdil to nedávno i trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

O poznání jiný je však případ Brazilce Cadua, který patří mistrovské Plzni. Jihoameričan sice po nevydařeném úvodu angažmá ve Viktorii, kde nastupoval výhradně za B-tým, nezářil po většinu svého působení ani v Baníku, ale v poslední době nabral slušnou formu. Jeho velkou výhodou – ostatně jako u Šehiče nalevo – je, že zvládne kterýkoliv post na pravé straně hřiště. Od obránce, přes záložníka, až po křídlo. V klubu je navíc etablovaný, nešel by do nového prostředí. Má to však jedno ale…

Abdullahi Tanko (uprostřed).Zdroj: Tomáš Secký

Z odepsaného jedničkou Baníku: Jsem na sebe pes, říká Letáček. Vrba? Nic neřekl

Situace v Plzni je nejistá. Západočeši oznámili konec trenéra Michala Bílka a čeká se, kdo třetí tým tabulky v létě převezme. A od verdiktu nového kouče, jeho rozhodujícího slova, se nejspíš bude odvíjet i budoucnost Brazilce. Nicméně Baník by se Caduově pokračování nebránil. V případě, že by s ním nový trenér v Plzni nepočítal, musely by se kluby dohodnout.

Velmi reálný je ale také příchod nové posily. O útočníka Abdullahi Tanka z Varnsdorfu má údajně zájem Liberec, či Olomouc, ale nejblíže dohodě jsou v Ostravě. „Ano, s Baníkem jsme v jednání. Zájem je z Česka i ze zahraničí,“ potvrdil Deníku Zdeněk Heinzel, ředitel agentury Global Ballgames, která hráče zastupuje.

Pozice Baníku: dva body od desítky i od baráže, náročný los. Jaká je situace?

Tanko upoutal v dresu severočeského klubu nejen čtrnácti góly ve druhé lize, čímž je zatím dělený druhý nejlepší střelec soutěže, ale také svou rychlostí, tahem na branku. Naposledy hattrickem složil Táborsko. Byl by vhodným doplněním útočných zbraní, jelikož nyní Baník disponuje především typickými vysokými hroťáky Muhamedem Tijanim, Ladislavem Almásim, Danielem Smékalem a Jiřím Klímou. Lze předpokládat, že někdo z nich by pak patrně musel z kola ven.

Kuloáry sice zaznívá, že transfer je na spadnutí, nicméně kluby se teď soustředí na poslední zápasy v sezoně. Baníku jde stále o záchranu ligy, Varnsdorfu patří o patro níž pátá příčka a na baráž ztrácí jen dva body. Hned po skončení ročníku by však podle dobře informovaných zdrojů Deníku mohlo dojít k podpisu nadějného forvarda.