Svěřenci trenéra Luboše Kozla rozhodli o zisku tří bodů v první půli, kdy si při gólech vyměnili role záložníci Dyjan Carlos de Azevedo a Daniel Tetour. Na snížení Jiřího Klímy těsně po pauze odpověděl v nastavení střídající David Buchta.

"Dosáhli jsme cenného vítězství venku, myslím, že zaslouženého. Dnes musíme být spokojeni i s výkonem. První půle byla trochu výš než ta druhá, ale nedalo se asi předpokládat, že celou dobu budeme tak dominantní," hlásil kouč Baníku Luboš Kozel.

Ostravané naposledy vyhráli ve městě škodovek 10. listopadu 2008. Dočkali se po deseti zápasech. Tehdy to skončilo 2:0 a trefili se Mičola s Otepkou. Do Mladé Boleslavi si teď pro úspěch doletěli. V pondělí se přesouvali do Prahy letadlem z Mošnova.

Baníkovcům se na Mladou Boleslav dlouhodobě nedařilo a nešlo jen o duely na jejich stadionu. Poslední výhru v soutěžním utkání si připsali 13. září 2014, kdy je doma přetlačili 1:0. Zajímavostí je, že vítězný gól, jeden ze dvou ligových v kariéře, dal tehdy Marek Šichor.

Ostravany mohl těšit i skalp bývalého reprezentačního trenéra Karla Jarolíma, který převzal v týdnu mužstvo Mladé Boleslavi. „První poločas jsme byli totálně mimo hru, připadal jsem si jak v Jiříkově vidění,“ vykládal zkušený kouč Středočechů.

„Po přestávce se nám podařilo celkem brzy vstřelit kontaktní branku, věřil jsem, že ještě něco můžeme s výsledkem udělat. Bohužel se to nepodařilo a rozhodl třetí gól v nastavení po naivní ztrátě podobně jako při tom prvním,“ dodal Karel Jarolím.

Mladá Boleslav - Baník Ostrava 1:3 (0:2)

Branky: 51. Jiří Klíma – 30. De Azevedo, 41. Tetour, 90+1. D. Buchta. Rozhodčí: Hocek – Melichar, Novák. ŽK: Túlio (Mladá Boleslav). Hráno bez diváků.

Mladá Boleslav: Mikulec – Jakub Klíma, Tatajev, Křapka – Zahustel (46. Douděra), Janošek (67. D. Ikaunieks), Kulhánek (46. Túlio), Mazáň – Budínský – Fulnek (46. Graiciar), Jiří Klíma. Trenér: Jarolím.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman – De Azevedo (81. D. Buchta), Jánoš, Tetour (81. Kuzmanovič), Kaloč, Potočný (90+1. Šašinka) – Zajíc (74. Holzer, 90+1. Pokorný). Trenér: Kozel.