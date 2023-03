Nejen se ztrátami bodů na hřišti, ale i s personálními v realizačním týmu, se musí vyrovnávat fotbalisté Baníku Ostrava. Na začátku tohoto týdne požádal o uvolnění asistent kouče Pavla Hapala David Oulehla. „Ano, je to tak,“ potvrdil informaci Deníku sportovní ředitel Luděk Mikloško, který uvedl i důvody. Klub vše oznámil i na svém webu.

Atmosféra zápasu Baník Ostrava - Sparta Praha (11. března 2023). | Video: David Hekele a Lukáš Kaboň

Mužstvo Slezanů se po sérii pěti utkání bez výhry, kdy získalo jediný bod a kleslo až na dvanáctou příčku tabulky FORTUNA:LIGY, připravuje na těžký sobotní duel v Českých Budějovicích. A teď dorazil s požadavkem jeden z asistentů David Oulehla.

Kouč Oulehla o práci s daty i nabídce Opavy: Baník převážil. Co řekl o Vrbovi?

„Přišel za námi včera (v úterý) s tím, že dlouhodobě přemýšlí, že chce být hlavním trenérem. Dost o tom uvažoval po konci Pavla Vrby. Já jsem rád, že s tím přišel, řekl vše narovinu, ale my teď potřebujeme lidi, kteří se budou plně koncentrovat na Baník, a ne že bude mít v hlavě jiné angažmá. To by nedělalo dobrotu, zejména ve vztahu k hráčům. To jsem mu řekl,“ vysvětlil Deníku sportovní ředitel Luděk Mikloško.

Proto se Oulehla s klubem dohodl, že si může hledat nové angažmá, přičemž dodržena bude i platná smlouva do 30. června. Na jihu Čech tak povede tým pouze duo Pavel Hapal – Jiří Neček. „Zatím to takto pojede. Ani jsme nikoho neoslovili, náhradu jsme nehledali, protože to přišlo jako blesk z čistého nebe. A takto zkusíme sezonu dojet. Věříme, že to zvládneme. Jinak zůstává realizační tým stejný,“ prozradil Mikloško.

VIDEO: Fanoušci v Ostravě proti Spartě? Věřte, nevěřte, my chceme Baník

Blízko konci v Baníku byl Oulehla nejen po podzimním odvolání Pavla Vrby, ale posléze i v zimě, kdy měl nabídku z druholigové Opavy. Rozhodl se však zůstat. „Nabídka od Opavy byla férová, ale v této chvíli převážilo to, že jsem v Baníku Ostrava," řekl Oulehla Deníku během lednového soustředění v Turecku.

V rozhovoru popsal i své vidění fotbalu a oblíbenlou práci s daty. "Víte, já měl v trenérské kariéře etapy, kdy jsem trénoval sám, ale po deseti letech jsem už cítil, že bych potřeboval vidět něco jiného. Poznat, jak to dělají top čeští trenéři. Nakonec tohle převážilo, takže jsem se rozhodl zůstat v Baníku. To ale neznamená, že bych do budoucna nechtěl jít cestou hlavního trenéra. Naopak," prohlásil také David Oulehla.

Nyní se zdá, že dospěl k jasnému názoru a čas nastal. Podle informací Deníku by se o Oulehlovy služby měl zajímat druholigový Třinec.