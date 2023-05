Fanoušci ostravského Baníku se umí bavit po svém, to je známé. Jinak tomu nebylo ani v úterním utkání 29. kola FORTUNA:LIGY proti pražské Slavii, které začalo od 19.30 hodin, a při svém choreu se inspirovali filmovou trilogií Slunce, seno,…

Sezonu zahodili, ambice pošlapali! Fanoušci se vyjádřili k situaci Baníku | Video: David Hekele

Úvod duelu mnoho vzruchu nenabídl, tak se domácí příznivci kromě obligátního fandění zaměstnali i připravenou choreografií. Vzkaz na ní byl směřovat k majiteli klubu Václavu Brabcovi.

„Vidíš to taky Václave? No uznej, že s tímhle materiálem v klubu se do Evropy vykročit nedá,“ stálo na transparentu u atletické dráhy. Vzápětí kotel vyšel s ještě větším nápisem: „Sezonu zahodili, ambice pošlapali.“ Po přestávce jim odpověděli svým choreem fandové z hlavního města: Pozor, ať se neudávíte touhou po moci, chachaři.

Pozice Baníku: dva body od desítky i od baráže, náročný los. Jaká je situace?

Je evidentní, že ani poslední povedené výsledky reputaci hráčů ani vedení ostravského klubu u fanoušků nevylepšily. Není se však co divit. Baník v závěrečných dvou kolech místo posunu na mezinárodní úroveň bojuje o to, aby se vyhnul skupině o záchranu. S tím vítkovické tribuny být spokojeny rozhodně nemohou.