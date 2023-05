/FOTOGALERIE/ Je to definitivní! Fotbalisté Baníku Ostrava budou ve zbytku této sezony FORTUNA:LIGY bojovat o záchranu, o udržení se v nejvyšší soutěži. Jistotu jim dal středeční program 29. kola, v němž bodovali Jablonec i Liberec, a Slezané tak ještě před střetnutím v Olomouci vědí, že po základní části lepší než jedenáctí nebudou.

Fanoušci Baníku proti Slavii Praha (25. dubna 2023). | Video: David Hekele

V závěrečné desetiminutovce úterního klání přišel Baník o remízu. Góly Matěje Juráska odvály bod, díky němuž by celek z Bazalů měl o co hrát bez ohledu na výsledky o den později. Takhle museli svěřenci Pavla Hapala doufat, že alespoň jeden ze severočeských týmů vyjde naprázdno.

Plavšič? Slavia, nebo zahraničí, míní Trpišovský. Kouč Baníku: Chybí nám góly

Jenže Jablonec góly Chramosty a Sejka z prvního poločasu remizoval s Olomoucí 2:2, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi nad Hradcem Králové 2:1. Výsledek? Sedmý Liberec 38 bodů, osmý Hradec 37, devátá Mladá Boleslav 36 a desátý Jablonec 35… Baník 32. Hotovo, vymalováno, protože Ostravané mají s posledně jmenovaným sokem horší bilanci ve vzájemných zápasech! V neděli na Andrově stadionu tak čtyřnásobným mistrům půjde jen o to, aby do nadstavby šli v co nejvýhodnější pozici.

„Možná nás vítězství v Olomouci vytáhne do té čtyřky, nebo nám minimálně pomůže, protože ty body se budou počítat dál,“ připomněl v úterý večer po prohře 0:2 se „sešívanými“ trenér Baníku Pavel Hapal.

„Pro nás se nic nemění, my potřebujeme v Olomouci tři body, tak jako jsme chtěli v Mladé Boleslavi, kde jsme si nezasloužili prohrát. Ale to je pryč, uvidíme,“ podotkl kouč aktuálně jedenáctého týmu tabulky nejvyšší soutěže.

Lischka zpět v základu Baníku: Slavia je zkouška ohněm. Gól? Chyba v organizaci

Ve středu plichtila brněnská Zbrojovka s Českými Budějovicemi (1:1), Dynamo se s Baníkem bodově srovnalo, ale stále může do středu proniknout, protože s Jabloncem má lepší vzájemnou bilanci. Aby toho nebylo málo, své konto navýšily i další týmy z ligového suterénu. Pardubice zaskočily Slovácko (3:1), Teplice remizovaly s Mladou Boleslaví (1:1) a Zlín překvapil třemi body s Bohemians (4:1).

„My už hrajeme v podstatě v každém zápase o všechno. A je jedno, jestli je to Slavia, nebo Olomouc. Z každého zápasu chceme vytěžit maximum a takhle to musíme mít v hlavě nastavené, že se bojuje pro Baník. Sami jsme se do té situace dostali, tak společně se z ní musíme vyhrabat a sezonu důstojně zakončit,“ věděl stoper David Lischka.

Lukeš: Letáček ano, Cadu spíše ne. Hostování ale nejsou pro Baník ideální cesta

S jistotou se Baník ještě v této sezoně utká se Zlínem, Pardubicemi, Teplicemi, Brnem, a buď Jabloncem, nebo Českými Budějovicemi. „Musíme se koukat sami na sebe, protože vždy se to odvíjí od nás. Když nevyhrajeme několik zápasů, nezískáme body a ostatní je sbírají, tak se na nás dotáhnou, nebo my klesneme dolů. Ale ty zápasy jsou pro nás těžké po celé jaro. Můžeme si za to sami. Jiná cesta, než makat, dřít, věřit a další zápas to odčinit, není,“ burcoval dál Lischka.

Makat musí, jinak Baník nepůjde do nadstavby ani z jedenáctého místa…