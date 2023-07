/PŘÍMO Z LIBERCE/ První kolo, spousta očekávání, pozitivní nálada, nic z toho ale ostravský Baník v body v nové sezoně neproměnil. Základem porážky 1:3 v Liberci byl nepovedený první poločas a dva laciné góly. To věděl i trenér Pavel Hapal, jemuž nevyšla sázka na systém 3-4-1-2. Ještě před pauzou došlo ke změně. Kouč byl k týmu na své poměry nebývale kritický. „Jsem naštvaný, protože první půle byla katastrofální,“ řekl rezolutně zkušený kouč. Baník sledoval na tribuně i srbský křídelník Srdjan Plavšič. V této věci ale zatím nic nového není.

Fanoušci utkání Slovan Liberec - Baník Ostrava (23. července 2023). | Video: David Hekele

Jak byste tedy zhodnotil vstup Baníku do sezony?

Dneska budu hodně kritický do vlastních řad. Jsem samozřejmě naštvaný, protože první půle byla katastrofální. A nemusela být. Neměli jsme pohyb, prohrávali osobní souboje a velmi naivně jsme bránili. Nakonec to vyústilo v první branku, po jednoduchém centru jsme to neuskákali, propadli jsme a bylo to 0:2. Tím jsme určili ráz. Hráli jsme velice zdlouhavě, pomalu směrem dopředu, prohrávali jsme souboje… Takhle se liga hrát nedá, ať je tady deset, nebo patnáct nových hráčů, tak tam musí být větší odvaha a bojovnost na hřišti o každý míč. Ve všech řadách.

Chyby, zmatky, selhání. Obměněný Baník propadl herně i výsledkově, slaví Liberec

A co druhá půle?

Myslím, že jsme se zlepšili, když jsme přešli do čtyřobráncového rozestavení, tolik chyb jsme nedělali. Naopak jsme dali kontaktní branku, kdy Tanko se dostával do šance a byl faulovaný. Myslím, že druhá půle už snesla nějaká kritéria. Nakonec jsme tam měli jednu stoprocentní možnost, Šín měl dvě zakončení. Už v prvním poločase Laco Almási… (pousměje se) Koncovek jsme měli dost, ale kromě penalty jsme nic nevyřešili. Jediným hráčem, kterého pochválím, je Kubala, který odehrál výborný zápas. Podle mého nejlepší v Baníku, pak někteří z těch, kteří střídali. Třeba Šín to zvládl. Zbytek katastrofa.

Chybujících a nejistých hráčů bylo víc, nicméně trochu vyčníval Filip Blažek, který v první půli vyloženě nestíhal. Neuvažoval jste, že byste ho stáhl ze hry?

Zranil se nám Bitri, ale neuvažoval jsem o tom, abych pravdu řekl. Bitri musel dolů, pro Filipa to byl první zápas, on o tom určitě ví, vnímá to, na jeho hlavu padne i kritika, ale nemyslím si, že to bylo jen o něm. On se v těch situacích v defenzivě nacházel, ale bylo to i o zbytku celého mužstva, které se v nich chovalo naivně. Prohrávali jsme hlavy s Kulenovičem. Právě hlavy má Eneo Bitri silné, ale tady s ním hrál neskutečně naivně. Tak jako jsme v celé přípravě góly nedostávali, dobře jsme bránili, tak nevím, jestli tady hrála roli nervozita, nebo něco jiného, třeba vnitřní nepřipravenost hráčů… V defenzivní činnosti jsme propadli jako tým. Hlavně v prvním poločase.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v duelu 1. kola FORTUNA:LIGY v Liberci.Zdroj: FC Baník Ostrava

Expert Lička o Baníku: Čekám emoce, ne zázraky. Co ho mrzí a čeho se bojí?

Mluvíte o nervozitě, že první půle mohla být lepší. Můžete to více rozebrat?

Nevím, nevím, čím to je. Chystali jsme, že budeme hrát rychle směrem dopředu, po zisku míče hned nahoru, snažit se soupeře překvapit rychlou hrou, ale my hráli přesně opačně. Vše bylo pomalé, zdlouhavé, vše trvalo, v některých situacích nám odjela nesmyslně noha, nebo jsme si nechali soupeře přiblížit tím, že místo dvou doteků jsme hráli na tři. Z toho to vyplynulo.

A co dřívější hromadné střídání. Byla to možnost?

Tím, že jsme přešli na čtyřobráncový systém, tak jsme uvažovali o střídání v poločase. Nechali jsme to a v úvodu druhé půle to bylo cítit, přišlo zlepšení. Hráči zlepšili pohyb, byli přesnější, rychlejší, byl z toho gól, po kterém do toho hned nechce sahat, protože mužstvo je schopné se nakopnout.

Do schématu se čtyřmi obránci byste šli tak jako tak, nebo jste využili nuceného střídání Bitriho?

Chtěli jsme tam ještě druhého útočníka, takže jsme změnili rozestavení. Je to logické vyústění, že jsme byli v defenzivní činnosti nesourodí a nepřesní. Na druhé straně je to dobře, protože hráči ta rozestavení vnímají, dokážou se v tom zorientovat a myslím, že nám to i pomohlo.

Cadu bez šance, Plavšič má vše ve svých rukou. Kdy bude mít Baník nejspíš jasno?

Jak je na tom Bitri po zdravotní stránce?

Nevím, zatím nemám žádné informace. Buď si zvrtl kotník, nebo byl přistoupený. Má nějakou bolest kotníku, nemohl pokračovat, tak střídal.

Co se dělo v šatně?

Bylo ticho. Ticho jako vždycky. Samozřejmě v poločase možná větší bouřka, nebo… Bouřka ani ne, ale museli jsme zvýšit hlas. Jak jsem řekl, druhá půle byla lepší, první nebyla ligová.

Majitel Václav Brabec ve čtvrtek řekl, že by do konce týdne mělo být jasno okolo Srdjana Plavšiče, který zápas v Liberci sledoval na tribuně. Máte nějakou informaci?

Nemám. Ani se na to nemohu soustředit, soustředím se na mužstvo. Hráli jsme první kolo, bez Plavši, a jestli by to mělo stát jen na něm, tak by to byla chyba. Máme tady kvalitní tým, kvalitní hráče, akorát se musí v zápase více vydat a vnést do hry větší kvalitu. Jak jsem řekl, ve druhé půli už tam byly lepší situace a věci, třeba akce před penaltou byla dobrá, ale bohužel. Dneska jsme to nedokázali zúročit v zisk bodů.