Je to i jiné v tom, že není na vás vyvíjen tlak, jako v Baníku? Především tedy ze strany početného tábora fanoušků…

No… V Baníku je na vás nápor v každém utkání, abyste ho zvládl. Výsledek je na prvním místě. To je tady samozřejmě trochu jiné.

Čtyřicetiletá láska jménem Baník: Fanoušci? Jako doma, říká hospodský z Hradiště

Asi tedy v zařazování mladých hráčů, kteří by pak mohli být prodáni a z toho klub dál fungoval, že?

Ano. I kvůli nim se rychle chceme dostat do klidných vod tabulky, daleko od záchranářských starostí. Třeba teď jsme šli do zápasu se třemi hráči, kteří teprve teď v týdnu maturovali. A vím, že klub je závislý na tom, aby hráče posouval a prodával. Na druhé straně, to, že na vás v Baníku tlačí fanoušci, chtějí vidět hrát hráče na maximum a výsledky, je také motivující. Kdybych řekl, že mi to nechybí, nemluvil bych pravdu.

Skutečně?

Atmosféra v Ostravě, to jak lidi hltají fotbal, jejich zájem a pozornost, je asi pro každého sportovce příjemná a povzbuzující. Já to nemám jinak. A pochopitelně jinak se vám zapíše do paměti zápas, který sleduje tisíc lidí, a svým průběhem úplně to stejné utkání, kde ale máte na tribunách deset až patnáct tisíc fanoušků. Pak se vám z toho stane úplně jiný zápas. Fanoušci a jejich tlak, zájem prostě k fotbalu patří. Kdyby jich bylo na stadionech víc, každému zápasu by to jen prospělo.

Lukeš: Zatímco Slovácko chtělo sudímu obléct svůj dres, Baník dřel. Křivdil jsem

Říká se, že druhá liga je proti první bojovná, soubojová. Tým musíte připravovat jinak, než tomu bylo v Baníku, viďte?

Že by druhá liga byla soubojovější, si nemyslím. Naopak. S nižší úrovní soutěže samozřejmě klesá zkušenost, technická i taktická vyspělost a kvalita hráčů, jejich herní dovednosti, což je někdy doháněno větší bojovností, ale neřekl bych, že druhá liga je jen o soubojích. Najde se tu řada technických hráčů, jež se do ligy chtějí dostat, i týmů, které hrají kombinační fotbal. Je pravda, že také jsou tu mužstva, u nichž vítězí pragmatičnost a snaha dojít jakkoliv pro dobrý výsledek.

S jakými osobními i klubovými ambicemi jste angažmá v Jihlavě během rozehraného podzimu vlastně vzal?

Jak jsem naznačil, jednoznačně se mi líbily ambice klubu v práci s mladými hráči, díky kterým by se výhledově měl vybudovat tým schopný porvat se o postup do nejvyšší soutěže. S ohledem na koncepční rozvoj mladých jednotlivců, aposkytnutým klidem na práci od vedení klubu by se to mohlo podařit, neboť, kluci na sobě chtějí pracovat a zlepšovat se. To je první důvod.

A druhý?

Po angažmá v Baníku člověk vidí dost věcí jinak. Nabral jsem tím spoustu zkušeností, vědomostí, které nyní mohu rozvíjet, posunout se, vytrénovat a být ještě lépe připravenější. To byly dva základní aspekty, jak jsem se na to díval.

Souboj bratrů pro Jurošku z Baníku: Rodiče jsou pyšní, chtěli remízu, shodli se

Bývalý trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana a útočník Ladislav Almási.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Cítíte, že označení „bývalý trenér Baníku Ostrava“ má svou váhu?

(uvažuje) Snad ano. Ale jak to vnímá okolí nevím. Spíš jsem za to i s odstupem času vděčný a sám na sobě vnímám, že mi to v určitých situacích dodává klid, sebevědomí, když vím, že to bylo třeba funkční v takovém prostředí.

V Baníku jste spolupracoval s asistentem Janem Baránkem, který je nyní ve Slovácku. Jak jste to vzal?

Když jsem se dozvěděl, že může do Slovácka jít, tak jsem mu řekl, ať jde. Že musí, protože je to lepší varianta, než jsem mu mohl nabídnout já. Ale i mně těší, že jako trenér z mého okolí, se kterým jsem spolupracoval, dostane takovou nabídku. Pořád spolu komunikujeme, což mě i díky jeho zkušenostem a znalostem, které teď nabírá jinde, obohacuje.

Řekl jste, že nevíte, jak jste vnímaný. Nicméně když se člověk podívá na tu nejjednodušší statistiku – ligové body. Vy jste po 26 zápasech měl 47 bodů, třetí nejproduktivnější útok a čtvrtou nejlepší obranu ligy. Dnes má Baník devětadvacet bodů. Z množství trenérů byl v klubu byl v posledních letech úspěšnější snad jen Miroslav Koubek. Co to ve vás vyvolává?

Myslím, že už jsme to spolu v nějakém rozhovoru řešili, ale já věděl, jak budu jako mladý a neznámý trenér hodnocen a vnímán. Že na mě bude jiný pohled. Chtěl jsem být trenér úspěšný, hlavně výsledkově, ale i herně a snad i pan Brabec a vedení Baníku docení můj příchod k A-týmu a práci realizačního týmu při rozvoji některých hráčů a následném prodeji. (směje se)

VIDEO: Fanoušci Baníku ovládli Uherské Hradiště! Jak se fandilo a slavilo?

A na to jste byl zaměřený…

Ano. Chtěli jsme být co nejúspěšnější, a když se sezona vyvíjela, jak se vyvíjela, tak z toho nikdo nechtěl ustupovat. Cílem bylo to dotáhnout. Každopádně když si uvědomím, s jakými zkušenostmi, znalostmi, a jakou minulostí jsem do Baníku vstupoval, jak jsem odcházel, a jak jsem na tom teď, tak už se nad tím nezamýšlím. Uteklo dost času, v Jihlavě se mi povedlo postavit velmi kvalitní realizační tým, já se posunul trenérsky, takže už to tolik nevnímám. Navíc sám si uvědomuji, že bych zpětně některé věci udělal jinak. A lépe. To jsou ty cenné zkušenosti, o kterých jsem v minulosti řekl, že o nich to není. S odstupem času to vidím jinak.

Co tím myslíte?

Jsou různé cesty, jak dojít ke stejným výsledkům, jak pracovat v organizaci, jakým je Baník, kde nikoho nezajímá nic jiného, než vítězství. Podle toho je třeba stavět tým.

Sledujete Baník? A co říkáte na to, jak se mu nyní vede?

Když je čas, tak nějaký zápas vidím. Nemůžu hodnotit nebo mluvit o příčinách. Klukům a klubu přeji, aby byli úspěšní, protože pak je atmosféra samozřejmě lepší, a pracuje se s úplně jinou energii a chutí.

Hapal: Autobus kolem fanoušků? Už jsem nemusel nic říkat. Euforii Baníku krotil

Bývalý trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Do pocitů trenéra Pavla Hapala se ale asi vžít umíte…

(přikývne) Jednoznačně. Ale je to zkušený trenér, který musel podobných situací zažít spoustu a ví, jak v takových momentech pracovat.

A co s tím?

Dáváte mi těžké otázky. (usmívá se) Kvalitně pracovat a výsledek se dostaví.

Pomůže poslední výhra na Slovácku?

Musí. Myslím, že si trenéři i vedení nastavili, nějaký plán, vizi… Třeba se jim nedařilo z objektivních příčin, které nyní prolomili, a půjde to. Ale jak říkám, to já můžu hodnotit jen hodně těžko. Každopádně jakékoliv vítězství u takového soupeře musí týmu dodat energii.

VIDEO: Baník, my jsme Baník, znělo Hradištěm. Fanoušci pochodovali na fotbal

V neděli hraje Baník doma s Plzní. Je to zápas, který vás bude zajímat? A jak to vidíte?

Přiznám se, že ano. Hlavně mám volno (Jihlava hrála v pátek večer). Je to zápas, na který se rád podívám. Bude to dobrý test, jak jsou na tom po té poslední výhře, která musela dodat sebevědomí a odvahu. Zároveň je to možnost na ni navázat pozitivním výsledkem, protože by se hodilo udělat bodovou šňůru, která tým vystřelí do jiných pater tabulky.

Vyhne se podle vás Baník skupině o záchranu?

Jsem přesvědčený, že ano. Mají natolik kvalitní tým, že to zvládnou.

Vzhledem k tomu, že mužstvo znáte, překvapilo vás, do jakých problémů se Baník dostal?

Odpovím trochu jinak. Sám vím, co s týmem udělalo, když v přestupním období se provedlo pod touhou uspět a posunout ho, více změn. Asi více, než bylo zdrávo. A dokážu si představit, že tady to bude podobné, protože hlavně v létě bylo příchodů a odchodů víc. A k tomu jsou zranění, takže se sestava točí, zejména obrana se dost měnila. To vše má nemalý vliv. Ale nevidím důvod, proč by se Baník neměl zvednout a sezonu dotáhnout k lepšímu umístění, než kde je nyní.