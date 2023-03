CADU

CaduZdroj: Deník/VLP Externista

– 4 –

Vyjma Teplic, týden co týden je to podobné. Nemá čísla. Své spoluhráče zásoboval několika zajímavými centry před branku, nic z nich ale nebylo. Jinak je to vše. To je ale vše. Na hráče, který v klubu jen hostuje bez opce, prostě málo.