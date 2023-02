„Jinak převaha velká, ale zklamala nás koncovka. Nakonec jsme si dali vlastní gól, potrestali nás z brejku. Z výsledku tedy zklamání, ale víme, že na čem máme pracovat a hráči si musí uvědomit, že jak nás všichni pasovali do první šestky, tak bude potřeba udělat ještě hodně práce,“ dodal šéf ostravské lavičky.

Neukázala vám střela Srdjana Plavšiče, jaký byl recept na obranu Jablonce? Mohli jste to zkoušet častěji…

Samozřejmě střela mu vyšla nádherně, krásný gól, ale my měli střely zpoza šestnáctky, jen všechny končily na tribuně. Bohužel. Nebyli jsme přesní. Ani centry nebyly cílené, snad kromě jednoho v první půli, že měl Jirka Klíma zakončení na bránu. Jinak jsme byli nepřesní ve finální fázi.

Čím to bylo? Terénem?

Neřekl bych, že terénem. Bylo to komplikovanější, jako dneska každý terén, ale vše způsobovala naše nepřesnost. Centr nebyl cílený a přesný. Ani zakončení. Netrefovali jsme to, jak bychom si představovali. Terén byl stejný pro všechny. Na něj bych to nesváděl.

Lze říct, že vám nevyhovovalo, že musíte tvořit?

Nám se to ale dařilo. Z toho nemám špatný pocit. Jestli tvoříme a předfinální situace tam máme – bohužel finální jsme si nevypracovali – a s Jabloncem máte 73 procent držení míče, tak to je dobré číslo. Chybělo nám posledních dvacet třicet metrů, kde jsme měli být kvalitnější, přesnější a v koncovce možná agresivnější. Pak by to mohlo vypadat jinak. Každopádně jsme neměli inkasovat ze standardky, kde jsme si gól dali sami, a pak po zbytečném propadnutí a z brejku.

Kde jste viděl problém u první branky po rohovém kopu?

Já to ještě neviděl, ale co jsem slyšel, tak Lašty by si ten balon asi vzal, spadl by mu do rukou, ale Jirka Klíma mu to nadzvedl, že s tím nemohl nic dělat. Jinak to bráníme pořád stejně. Ale je to klíč pro takové zápasy. My se ze standardky neprosadili. Přitom po mém nástupu se to dařilo.

A co chyby v obraně? Netrápí vás?

Nebyli jsme dneska tolik důrazní. Už tou první situací Sejka, kdy měl střelu vedle brány, tak tam bylo nějaké nedorozumění. Jinak ale nebylo moc fatálních chyb. Nevím… Musím se podívat na druhý gól, proč jsme propadli, proč se nám hráč dostal za záda. Nemám ale pocit, že bychom v obraně propadali.

Lze čekat ve zbytku přestupního období, které končí 15. února, že někdo Baník posílí? Pracujete na něčem?

Z mého pohledu ne. Tento výsledek ovšem neřekl nic o tom, že bychom nemohli přemýšlet nad lepším umístěním. Hráli jsme slušně, dobře, měli jsme velkou převahu, ale nedali jsme góly. V Teplicích jsme každou situaci proměnili, předtím ve Zlíně jsme měli v poslední patnáctiminutovce tři stoprocentní šance, ale gól jsme nedali. Je to o produktivitě. My ale na to hráče máme a umíme být produktivní. Dneska to holt nevyšlo. Z tohoto zápasu bych závěr nedělal. Myslím, že mužstvo sílu a kvalitu má.

Možná na podzimní formu ještě čeká Srdjan Plavšič, u kterého to ještě není top, co myslíte?

Top to není, ale dal gól, minule na něj nahrál, v tomto týdnu trénoval až dva dny před zápasem, protože měl teplotu a bral antibiotika. K tomu musíme přihlédnout. V dané chvíli asi dělá maximum, ale je to pro nás velice důležitý hráč.

Před utkáním mluvil k fanouškům útočník Ladislav Almási s tím, že už by se měl pomalu vracet. Jak to s ním tedy vypadá?

Zatím, co můžu říct, tak příští týden by měl začít s plnohodnotným tréninkem. Se vším všudy. Do této chvíle sice s námi trénoval, ale nebyl ve hře, jen lehčí kontakt s míčem, ale bez hry. Musí se ale pořádně připravit.

A jak se daří adaptace albánského stopera Enea Bitriho?

Měl problémy se zády, takže s námi netrénoval a zapojil se v tomto týdnu. Uvidíme, co bude dál.

Když padla otázka na příchody, tak co naopak odchody? Plánujete někoho poslat aspoň na hostování?

Může se stát, že k něčemu dojde, ale ještě máme pár dní čas. Jak jsem řekl, musíme být na vše připraveni, aby byli všichni zdraví. Čekáme na zdravotní stav Almásiho, Sanneh byl zraněný, což má vliv na jeho fyzickou připravenost. Uvidíme.

A co dlouhodobě zraněné duo Daniel Tetour – Jaroslav Svozil. Zaznamenali nějaký pokrok?

Svozil s námi šel do větších her, ne ještě do těch zhuštěných, kde je riziko změn směru a tak. Ale zapojuje se víc a víc. Pokud jde o Tetyho, tak ten se ještě nezapojil, je v rekonvalescenci, byl u pana Koláře. Ale věřím, že to bude probíhat rychle a dobře, aby se připojil co nejdříve do tréninku.

Jak jste spokojený s výkony Eldara Šehiče, který v Teplicích a s Jabloncem dostal přednost před zkušeným Jiřím Fleišmanem?

Máme dva vyrovnané kvalitní beky, Šehič byl u vítězství, takže jsme do toho nechtěli sahat. Teď jsme to chtěli v průběhu zápasu zkvalitnit, protože jsme přes levou stranu hodně hráli a tak jsme tam dali Flašku, který má kvalitní centr. Ale Šehy nezklamal, odehrál slušné utkání. Je tam vyrovnanost.