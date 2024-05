EVROPSKÁ LIGA 2010/2011

Zatím poslední účast Baníku v Evropě. Vyřazení gruzínského FC WIT Georgia Tbilisi nebyl pro tým Miroslava Koubka problém, nakročil k němu už na půdě soupeře výhrou 6:0. Domácí bezbranková plichta nikoho neznepokojovala. Oba zápasy pamatuje ze současného kádru obránce Michal Frydrych. Co však bylo do očí bijící, byl další soupeř. Běloruský Mogilev doma senzačně vyhrál 1:0, pak jel do Ostravy 1700 kilometrů autobusem, aby uspěl i na Bazalech. Destruktivní taktika slavila úspěch, porážka 1:2 je pro Baník dosud posledním vystoupením na mezinárodní scéně. To se však na přelomu července a srpna změní. Los určí Baníku soupeře pro 2. předkolo Evropské konferenční ligy 19. června.