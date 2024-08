Už se blížilo nastavení, někteří z osmi tisíc fanoušků opouštěli svá místa a vydávali se na cestu domů, když Tomáš Rigo poněkolikáté napřáhl z dálky, ale jeho střelu tentokrát tečoval mimo dosah jinak výborného gólmana Zadražila Uchenna. Tribuny ve Vítkovicích tím rozjásal. „Byl to můj první gól. Velmi šťastný, ale i takový se počítá,“ smál se nigerijský stoper.

„Já jsem viděl, že ta střela jde z pravé strany a větší vzdálenosti, tak jsem se tam snažil přesunout bez skákání, ale najednou to na vápně v chumlu těl změnilo směr do mého protipohybu, tak jsem to aspoň očima tlačil mimo, ale bohužel to zapadlo za tyčku,“ popsal svůj pohled na klíčový moment gólman Adam Zadražil.

V zápase předvedl několik dobrých zákroků, působil sebevědomě a jistě, dvakrát mu pomohlo břevno po střelách Prekopa a Kubaly. Pro Baník se bolavým ukázalo opět být dobývání organizované obrany soupeře. Stará známá slabina z minulé sezony se znovu ozvala. Plných 77 minut měli svěřenci Pavla Hapala přesilovku, když Kučera šlápl na Kubalu a po konzultaci sudího Machálka s VAR putoval do sprch.

„Sami jsme si tím zápas zkomplikovali. Celý plán jsme museli překopat,“ hlesl trenér Hradce David Horejš. „Ten faul jsem neviděl, ani se na to nechci dívat, protože… Nevím. Dva zápasy, dvakrát hrajeme v deseti víc než sedmdesát minut. To je špatně,“ poukázal na týden starý zápas s Mladou Boleslaví.

„Ten kontakt tam asi byl, pak to šlo k VARu, kde se to posuzuje… Já nevím. Kdyby byl furt VAR, tak se hraje v sedmi. Spíše bych řešil intenzitu, i když se nechci vymlouvat. Kravina z naší strany, zápas to ovlivnilo. Mrzí mě to ale za ty fanoušky, kteří nás přijeli podpořit a my od 12. minuty hrajeme v deseti,“ podotkl.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Utkání 4. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FC Hradec Králové, 11. srpna 2024, Ostrava. (zleva) Uchenna Aririerisim z Ostravy a Tomáš Rigo z Ostravy.

„Ano, kotník se vykloní, ale hráč vstal a hrál. Takhle mi to bylo řečeno, já to neviděl,“ dodal Horejš, jenž mohl litovat Mihálikem neproměněné penalty, kterou vychytal Markovič.

Jinak měl Baník tlak, který se stupňoval, stopeři se vytahovali velmi vysoko, Rigo s Boulou vymýšleli, stejně jako Ewerton, ovšem Baníku chyběla rychlost v kombinaci, přesnost, překvapivá myšlenka i trocha štěstí. Východočeši se prezentovali pevnou defenzivou a blokem, který domácí jen těžko prolamovali.

Ve druhé půli Prekop neproměnil nájezd, Šínovi míč vytáhl z prázdné branky Zadražil, jehož kouzlo uťal v poslední minutě až Uchenna. „I kdybychom nevyhráli, utkání bych hodnotil pozitivně. Vítězstvím je to umocněné,“ ohlédl se kouč Baníku Pavel Hapal.

„V Kodani jsme udělali jednu chybu, teď jsme dali gól. Nevím, jestli je to osudem, každopádně to byl jiný zápas, protože jsme dominovali a od začátku jsme byli lepší. Všem mužstvům se hůř dostává do plné obrany, ale my tam šance měli. Buď nám tam propadl centr a nedokázali jsme to dotlačit, nebo jsme byli ve špatném postavení a soupeř to zablokoval. K tomu výborný gólman. Složité, ale jsme šťastnější,“ věděl kouč.

„Mužstvu děkuji za výkon, protože si za tím šlo od první do poslední minuty a bylo odměněno. Dřív se to nedařilo, spíše jsme takové zápasy prohráli. Teď hráči vidí, že věci, které děláme, mají smysl,“ uzavřel Pavel Hapal.

Baník Ostrava – FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Branka: 90. Uchenna. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Pospíšil. ŽK: Horák, Zadražil (oba Hradec). ČK: 13. Kučera (Hradec). Diváci: 8042.

Baník Ostrava: Markovič – Uchenna Aririerisim, Chaluš, Pojezný – Buchta (76. Juroška), Rigo, Boula (55. Šín), Holzer – Kubala (55. Prekop), Ji. Klíma (76. Tanko), Ewerton (90. Fomba). Trenér: Hapal.

Hradec Králové: Zadražil – Kodeš, Čihák, Ja. Klíma – Horák, Dancák (90. Koubek), Kučera, Čmelík (81. Harazim) – Vlkanova, Náprstek (46. Hais) – Mihálik (81. Čech). Trenér: Horejš.