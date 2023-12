POMSTA ZA RASISMUS

Je s podivem, že to na fotbalových stadionech v roce 2023 řešíme, ale je to realita. Právě Abdullahi Tanko byl v Hradci terčem rasistických nadávek domácího kotle. A to do takové míry, že hlavní sudí Ladislav Szikszay nechal hlasatele dvakrát oznámit, že v případě pokračování hrozí přerušení duelu. Své si k vlastním příznivcům řekl i brankář Pavol Bajza. „Zaslechli jsme to. Nevím… V dnešní době mi to přijde směšné, že to někoho vůbec napadne. Ani nevím, co se tam stalo, pak jsem viděl, že i gólman Hradce se to snažil uklidnit. Do sportu tohle nepatří a asi jedině dobře, že jim to pak tak vrátil,“ uvedl útočník Baníku Jiří Klíma. Tanko reagoval nejlépe, jak mohl. Votroky sestřelil.