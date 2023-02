Změny ve fotbale? Zrušení divize a I.B třídy: Nic není rozhodnuto, říká Janoško

„Je těžké, když jde (Hubschmann) až pět metrů před přední tyč, tam se úplně dostat nedá. I tak jsme tam proto, abychom to odvrátili, jenže smolně jsme si to tam dali my sami. Škoda, musíme se z toho poučit,“ vysvětloval Jan Juroška novinářům, přičemž přiznal, že se tým na podobné situace připravoval.

„Holt někdy paradoxně tím spíše z toho inkasujete. Navíc jsme tam měli situace, kdy jsme sami mohli jít do vedení,“ pousmál se jen hořce. „Souhlasím s tím, že finále a předfinále kolem vápna nebylo úplně tak, jak by mělo vypadat. Mrzí mě, že jsme to nedokázali vyřešit. Potom paradoxně dáme neskutečný gól, ale už pozdě,“ připomněl parádní trefu Srdjana Plavšiče.

Byli jsme neplodní, věděl kouč Baníku. S posilami nepočítá, co návrat Almásiho?

V útočné fázi zmínil chybějící štěstí, ale i důraz a hlad. „Situací bylo dost, některé centry nebyly ideální, ale byly tam i ty dobré. Nedokázali jsme být agresivnější, nedali jsme vedoucí gól, nebo nevyrovnali na 1:1, přitom závary na to byly,“ podotkl Jan Juroška.

JAK MOC CHYBÍ ALMÁSI?

Samozřejmě se nabízí v této chvíli otázka, jak moc Baníku chybí průbojnost Ladislava Almásiho, který si v šestnáctce prostor najde, či vytvoří. „Dat tři góly, tak se o tom nebavíme. Ano, Laco je v tom silný, ale Klimič (Klíma) v minulých zápasech potvrdil, že umí skórovat, být dobře na přední tyči. Jen to dneska nevyšlo, chyběl nám kousek, nebo krok,“ prohlásil Juroška.

„Když pak Jablonec vedl, už hráli tak, jak jim to stačilo. Ubránili výhru. Naší snaze se asi moc vyčíst nedá, ale zřejmě jsme se vystříleli v Teplicích. Bohužel,“ pokrčil rameny.

Cadu: V Brazílii bych nebyl profík. Do třinácti hrál na ulici, jak vnímá Baník?

Ke zmíněnému Tomáš Hübschmannovi, který se stal nejstarším střelcem v historii české ligy, připojil i svou vzpomínku z dob, kdy v lize začínal. „Luboš Kozel nám na Dukle říkal, že už to od něj sice pohybově není ono, ale že je pořád díky zkušenostem výborný. Tehdy se vracel do Česka a vidíte? Hraje dalších deset let a pořád stejně. Klobouk dolů. Ví, kde má stát, kdy si počkat. Hraje výborně pozičně a zachovává klid,“ vypočítal Juroška.

Místo útoku na elitní šestku si nyní Baník musí spíše hlídat záda. „Chtěli jsme se odstřihnout od spodku tím, že potvrdíme výsledky zvenku. Mrzí nás to. Dali jsme do toho všechno, ale osud nás neodměnil. Asi jsme se měli tlačit do vápna a do gólu ještě víc. Být agresivnější. To rozhodlo,“ opakoval obránce Baníku, který si představoval větší bodový obnos z úvodních tří duelů jara.

Lukeš: Konečně Cadu v Baníku zahrál! Ale nedivím se, že lidi na fotbal nechodí

„Ve Zlíně šance na to, abychom to zvládli, byly. Je to bod zvenku, ale vzhledem ke dřívějším ztraceným zápasům doma nejsme spokojení,“ přikývl. „V každém utkání jsme pracovali na maximum, ale jsou z toho jen čtyři body. Teď si musíme vyříkat chyby a přivézt body z Brna. Výkonnostně to šlo nahoru, ale k tomu, abychom byli větší mužstvo, musíme chvilku pracovat. Věřím, že jsme na dobré cestě,“ zakončil pozitivně Jan Juroška.