PADNE NA TRIBUNÁCH DESÍTKA?

Výše zmíněné body znamenají jediné – chtělo by to pořádnou návštěvu. Prakticky od začátku sezony, které předcházelo mohutné posilování ostravského kádru, se věří, že by mohlo do Vítkovic chodit pravidelně přes deset tisíc diváků. Nyní se zdá, že je vše připraveno k tomu, aby se tak skutečně stalo. Padne proti Jablonci tato hranice?