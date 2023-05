Přesně 391 dní, téměř třináct měsíců. Tak dlouhá doba uplynula mezi 114. a 115. ligovým startem Jaroslava Svozila. Stoper Baníku si loni 10. dubna vážně zranil v utkání s Hradcem Králové koleno, když dobíhal nic neřešící míč a zpřetrhal si vazy. O minulém víkendu se devětadvacetiletý obránce vrátil, odehrál osm minut závěru vítězného duelu s brněnskou Zbrojovkou (4:0).

Fanoušci Baníku Ostrava proti Brnu (6. května 2023). | Video: Petr Kotala a David Hekele

Ten moment mu asi zůstane v hlavě do konce kariéry. Běžela 67. minuta, on absolvoval dlouhý sprint a následně souboj se soupeřem, když po vzájemném lehkém střetu se skácel na trávník. Asi málokomu na stadionu v Ostravě by v té chvíli došlo, že vidí Jaroslava Svozila na více než rok mimo ligová hřiště.

Stoper Baníku se držel za koleno. Smůla o to větší, že v době, kdy se zadák kroutil v bolestech na trávě, asistent sudího odmával ofsajd. Prostě vše zbytečně. Střih!

Je 6. května 2023, 83. minuta již dávno rozhodnutého klání proti Zbrojovce Brno. Pobitý Srdjan Plavšič opouští za potlesku tribun ve Vítkovicích hrací plochu, když u lajny čeká připravený hráč s číslem 23. I jemu šest tisíc lidí aplauduje. „Bral jsem to tak, že jsem chtěl nastoupit. I minuta je po tak dlouhé době hodně, užil jsem si to,“ líčil po utkání Jaroslav Svozil, který nijak neřešil, že zbytek duelu strávil na neobvyklém postu ve středu zálohy.

„Někdy to tak bývá,“ prohodil s úsměvem. „Když se vede, tak stopeři, nebo obecně my defenzivní hráči, jdeme před ty stopery sbírat balony. Ono se moc do stoperské dvojice nesahá, takže jsem rád, že jsem si za Baník zahrál aspoň těch pár minut, i když ve středu zálohy,“ pokračoval Jaroslav Svozil.

Baník vedl už v poločase 3:0, po pauze přidal čtvrtou branku. Že by však byl s trenérem Pavlem Hapalem v případě podobného scénáře domluvený? To vyloučil. „To se ani nedá. Pro nás to bylo strašně důležité utkání. Potřebovali jsme ho zvládnout a vůbec bych si nedovolil před zápasem něco takového říkat. Ale když to tak vyplynulo, že to bylo 4:0, tak jsem strašně rád, že jsem si alespoň tu chvilku mohl zahrát,“ vážil si Svozil.

TROCHU JSEM TO PŘEPÁLIL

Bylo to zvláštní. Jen pár předtím na stejném trávníku se do FORTUNA:LIGY po řadě měsíců na marodce vrátil i slávista Jan Bořil. „Bavili jsme se spolu o tom. Prostě s věkem tělo snáší únavu hůř. Však nejsme nejmladší, že?“ optal se v dobrém rozmaru novinářů s tím, že koleno je stoprocentně v pořádku. „Beru to tak, jak to je, a cítím se fajn,“ doplnil Svozil.

Přiznal, že zátěž byla místy větší, než pochroumaná část těla snesla. Proto se návrat oddaloval. „Něco jsem odehrál za béčko, jel jsem s mančaftem do Turecka, kde koleno zareagovalo, trochu jsem to přepálil. Teď je to necelých třináct měsíců, ale je strašně příjemné se vrátit a ještě s vítěznou tečkou. Kluci to odpracovali,“ ocenil Jaroslav Svozil. „Snad jsem si to nejhorší už vypil do dna a doufám, že to bude už jen lepší a lepší,“ přál si vzápětí.

Jaroslav Svozil.Zdroj: FC Baník Ostrava

Hlavu si nedělá ani z velké konkurence, která nyní v Baníku na pozici stopera panuje. O své místo na slunci je totiž zvyklý se prát. „Já do Baníku přicházel, když tu byl Patrizio Stronati, Kuba Pokorný a musel jsem si tu pozici vybojovat. Nikdy neskládám zbraně a bojuju na sto procent. Budu chtít vždy ukázat, že jsem lepší, než ten druhý,“ měl jasno Svozil.

A jaké má se svým svěřencem plány kouč? „Jarda potřebuje čas, což ví sám. My o tom spolu komunikujeme, diskutujeme, teď šel do nekomfortního postavení ve středu zálohy. Byl to po dlouhé době první kontrakt na ligovém trávníku a v rozhodnutém zápase. Pracuje, dělá na tom, vývoj je asi delší, než on i my předpokládali, odehrál pár zápasů za béčko a budeme dál dělat, aby se do předchozí formy vrátil. Já tomu věřím,“ vyznal se Pavel Hapal.

Pro Svozila je nyní podstatné, aby se klub udržel v nejvyšší soutěži. „Vnímáme špatně, že hrajeme skupinu o udržení, protože Baník má ambice i fantastickou fanouškovskou základnu. Už jsme toho tuto sezonu namluvili dost, prostě je to tak a my teď musíme Baník v lize zachránit. Teď jsme k tomu udělali důležitý a první krok na nějaké úspěšné příští sezoně,“ nastínil Svozil plán, přičemž nechce spekulovat o zbytku ročníku ve svém podání.

Nabízí se totiž úvaha, že pokud by měl Baník předčasně jistotu záchrany, což se jeví jako pravděpodobné, mohl by Svozil nastoupit v některém z utkání rovnou v základní sestavě. Sám hráč ale o tomto scénáři spekulovat nechce. „To není otázka na mě,“ řekl razantně.

„Snažím se pracovat každý týden, protože se fakt cítím dobře. Jestli to tak bude, budu jen rád a pokud ne, tak musíme tu sezonu dohrát co nejvyšším bodovým ziskem. O mě tady vůbec nejde,“ uzavřel Jaroslav Svozil před nedělní bitvou v Jablonci.