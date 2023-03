/ROZHOVOR/ Vstřelil zajímavý gól, když z přímého kopu podstřelil zeď, svůj jubilejní 350. ligový zápas si však nejspíš představoval jinak. Hlavně proto, že byl namočený u klíčové inkasované branky na 1:2, kdy nedosáhl na dlouhý nákop. Obránce ostravského Baníku Jiří Fleišman po prohře v Českých Budějovicích jen těžko hledal slova a důvody mizérie, v jakých se tradiční český klub nachází. „Kdybych to věděl, tak vám to řeknu,“ prohodil jen osmatřicetiletý zadák slezského celku.

Pojďme nejprve k té standardce. Jak se zrodil nápad ji takhle zahrát?

Už jsem byl předem rozhodnutý, protože to bylo na vápně, tak jsem to chtěl zkusit dát po zemi. Přiznám se, že to mělo být na stranu gólmana, ale maličko mi ujela stojná noha a trefil jsem to spíše patou. Že to dopadlo takhle, je ale asi to jediné pozitivum.

Nedaří se, na čem teď musíte zapracovat?

Složitá otázka. Hlavně nedělat chyby vzadu, viz ten druhý poločas, kdy Budějovice byly na půlce a stopeři nám nakopávali balony za obranu. Z toho hrozili. Nakonec čtvrtý nebo pátý takový míč šel na mně, já už byl přesvědčený, že to škrtnu, a půjde to na roh. Bohužel jsem nedoskočil, beru to na sebe, protože jsme z toho podruhé inkasovali. Jenže pak jdeme v devadesáté minutě my dva na jednoho, ale bránu ani neohrozíme. To jsou maličkosti, které nás sráží. My se bojíme o výsledek, nikdo si tady nevěří. Teď máme čtrnáct dní, abychom se z toho dostali. Nevede jiná cesta, než příště udělat tři body.

Do Baníku jste přišel v zimě 2018, abyste klub zachránil v lize. Lze z toho nyní nějak čerpat?

Když jsem tehdy přišel, tak to bylo trochu jiné v tom, že Baník byl úplně poslední a tam se hrálo absolutně nadoraz. A mančaft byl jiný, byli tu daleko zkušenější kluci, kdežto teď máme trochu mladší kádr a víc kluků z ciziny. V tom je to složitější. Ale pořád to máme ve svých rukou. Musíme se zklidnit, a když nám to nejde fotbalově, začít hrát jednoduše. Nemůžeme si dovolit kombinovat kolem vápna, hrát na krásu, ale bojovat. Teď musí jít – v uvozovkách – fotbal stranou. Bylo by dobré dát první gól, abychom se zklidnili v hlavách. Ale těžko se mi o tom mluví takhle po zápase. Doma ale musíme zvítězit, jinak to bude špatné.

Koukáte na tabulku?

Já osobně ne, protože by se mi udělalo ještě hůř, než mi je.

A jaké to bylo pod kotlem vlastních fanoušků, kde jste tentokrát už sundali dresy?

Je jasné, že to nebylo nic příjemného, ale nikdo nejde na hřiště s tím, že chce prohrát. Bohužel, soupeři také bojují, Budějovice na tom také nebyly dobře, teď mají o tři body víc, takže doufám, že tato reprezentační pauza nám jen prospěje.