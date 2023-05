Hapal po výhrách: Nic se nezměnilo, pracujeme stejně. Kdo je štístkem Baníku?

Jak do toho zapadá čtyřiadvacetiletý Letáček? Levelu a zvuku těchto legend samozřejmě zdaleka nedosahuje. Nicméně start do nelehké štace na Bazalech, kde se každý musí vyrovnat s náročnými – byť za každých okolností věrnými – fanoušky, i vysokými ambicemi, má znamenitý. Mnohdy daleko lepší, než zmíněné persony.

Deník se podíval do minulosti. Dobře k tomuto účelu posloužila databáze webu csfotbal.cz, díky kterému šlo zmapovat první tři zápasy (pokud je odchytali) všech brankářů Baníku od poloviny padesátých let. Využito bylo i znalostí a informací dvou historiků Baníku – Romanů Srkaly a Popka, čímž bylo možné jít v minulosti ještě hlouběji.

JAKO VAŠEK A ŠROM

Jen si zopakujme, jak je na tom Letáček, ať máme srovnání. Ve třech utkáních proti Liberci (0:0), Slovácku (1:0) a Plzni (2:1) pomohl Baníku ke dvěma výhrám a jedné remíze, udržel dvě čistá konta a inkasoval jednou. Dodejme, že nelze opomíjet ani vysokou kvalitu soupeřů. Severočechům se sice moc nedařilo, ale jsou vždy nevyzpytatelní, o úrovni dalších dvou celků – účastníků evropských pohárů, včetně Ligy mistrů – je zbytečné se zmiňovat.

V historii bychom našli pár buď absolutně, nebo téměř totožných případů. To první jistě platí pro jaro 2005 a Petra Vaška. Tehdy pětadvacetiletý gólman vychytal výhru v Blšanech (2:0) a s Příbramí (2:1), pak i remízu s Opavou (0:0), odkud v zimě přišel.

Velmi podobné to měl i Vojtěch Šrom. Ten byl při své premiéře u epického obratu Baníku v květnu 2014 Olomouci, kdy rodák z Litovle nahradil zraněného Jiřího Pavlenku. Šrom sice jednou inkasoval, Slezané ale zvrátili zápas z 0:2 na 3:2 a udělali klíčový krok k záchraně. Pokud ale budeme počítat celé Šromovy zápasy, tak i on proti Jihlavě (3:1), v Teplicích (0:0) a se Slavií (2:0) udržel dvě nuly a dotáhl Baník k sedmi bodům. Připsal si i žlutou kartu.

Dvě nuly ze tří úvodních celých zápasů v Baníku měli i Michal Daněk, nebo Antonín Buček. V sedmdesátých letech si podobně vedl Augustín Ivančík, ještě o dvě dekády dříve i Karel Hobšil.

Solidní bilanci měli na začátku kariéry i dva současní členové Baníku. Letáčkův kolega Jan Laštůvka jako jediný z gólmanů zahrnutých do statistiky má na svém kontě tři výhry, ovšem „jen“ jedno čisté konto. Nulu má i jeho šéf, Luděk Mikloško. Na začátku osmdesátých let dvakrát vyhrál, jednou padl, a obdržel dva góly.

A co další legendy? Pokud by se průběh kariéry Františka Schmuckera, Pavola Michálika, či Pavla Srnička měl odvíjet od prvních tří vystoupení, byli by jen nepříliš zajímavou součástí historie klubu. Nikterak nevyčnívali (viz. výčet níže).

Brankář Baníku Ostrava Jiří Letáček.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

LETÁČEK: PODZIM NEŘEŠÍM

Letáček už dávno zapomněl na podzimní nezdar v poháru v Kroměříži, po němž ho tehdejší kouč Pavel Vrba prakticky zatratil a on spadl až na pozici trojky. „Už to neřeším. Na konci roku jsem si řekl, že se tím nemá smysl zabývat, minulost už nemohu ovlivnit. Hodil jsem to za hlavu a s čistou jsem šel do přípravy. Věřím, že se to vyplácí,“ řekl Jiří Letáček o víkendu.

Překonal ho pouze nechytatelnou hlavičkou stoper Lukáš Hejda, nicméně v tomto utkání se nadřel o poznání více, než předtím na nuly s Libercem, či na Slovácku. Ve všech zápasech působil jistě, sebevědomě, tým v něm měl oporu. A když bylo potřeba, podržel. Poznámky o tom, že ho míč často jen trefuje, bere s nadhledem.

„Můj taťka s dědou říkají, že umění brankáře je se dobře postavit, takže věřím, že něco z toho mi také pomohlo. Byl to složitý zápas,“ uvedl Jiří Letáček s tím, že svou situaci, kdy v Baníku z Pardubic jen hostuje, bude řešit až po sezoně. „Teď to není téma,“ podotkl gólman.

Ještě před měsícem si asi málokdo myslel, že by mohl být stabilní jedničkou v klubu, jakým je Baník Ostrava. Teď ho táhne za záchranou. „Dobře se to poslouchá, ale do konce základní části ještě nějaké body budeme potřeboval,“ uvědomoval si Letáček.

Nejbližší možnost je v sobotu v Mladé Boleslavi. Bude úspěšná série pokračovat?

PRVNÍ TŘI ZÁPASY GÓLMANŮ V BANÍKU OSTRAVA

Jiří Letáček (věk debutu 24 let, sezona 2022/23)

Ve třech utkáních proti Liberci (0:0), na Slovácku (1:0) a s Plzní (2:1) pomohl Baníku ke dvěma výhrám a jedné remíze, udržel dvě čistá konta a inkasoval jednou.



Radovan Murin (21 let, 2020/21)

Odchytal jediné utkání a hned nula. V Příbrami při výhře 4:0.



Viktor Budinský (26 let, 2018/19)

V Baníku chytal poprvé na přelomu ročníků 2018/19 a 2019/20. Ze tří duelů výhra v Karviné (2:1), porážky v Jablonci (2:0) a s Libercem (1:2). Celkem pět inkasovaných branek.



Martin Šustr (26 let, 2017/18)

Při premiéře s Teplicemi (3:3) nahradil Vaška ve 41. minutě, jednou inkasoval. Ve třech dalších celých zápasech má jen výhru nad Karvinou. Inkasoval čtyřikrát.



František Chmiel (18 let, 2015/16)

Začal sestupovým jarem 2016 nulou a výhrou 3:0 nad Zlínem, vše pak pokračovalo prohrou (1:2 s Duklou) a remízou (1:1 v Jablonci). Tři inkasované branky a k tomu žlutá karta.



Vojtěch Šrom (26 let, 2013/14)

Při premiéře v Olomouci (3:2) nahradil zraněného Pavlenku. První tři celé zápasy odchytal proti Jihlavě (3:1), v Teplicích (0:0) a se Slavií (2:0). Dvě nuly, jediný gól, ale i žlutá karta.



Jiří Pavlenka (21 let, 2012/13)

Současný reprezentant začal v lize na přelomu sezon 2012/13 a 2013/14. Zajímavostí je, že všechny zápas odchytal doma. První dvě porážky s Jabloncem (0:1) a Bohemians (1:3) vystřídala výhra nad Libercem (3:0). Jedna nula, čtyři obdržené góly.



Michal Bárta (22 let, 2012/13)

Domácí prohra s Olomoucí (1:2), výhra nad Teplicemi (3:2) a porážka na pražské Dukle (0:2). Celkově šest inkasovaných branek, k tomu žlutá karta.



Lukáš Krbeček (25 let, 2011/12)

Odchytal jen dva zápasy, dvakrát prohrál, sedmkrát inkasoval.



Dawid Pietrzkiewicz (23 let, 2010/11)

Polský gólman ve třech úvodních utkáních na Bazalech porazil České Budějovice (3:2), pak padl v Plzni (1:3) a s Příbramí (0:2). Sedmkrát inkasoval.



Michal Daněk (27 let, 2010/11)

Dvě nuly a jediný gól při dvou remízách a výhře. Trenér brankářů Baníku se po angažmá v Plzni v roce 2010 vrátil a na uzdě udržel venku Příbram (0:0), a doma Slavii (1:1) s Brnem (3:0).



Antonín Buček (22 let, 2006/07)

V lize debutoval ze střídačky se Slavií (13 minut) a Spartou (46 minut). Ve třech utkáních: ve Zlíně (0:0) i s Jabloncem (3:0) neinkasoval. Padl až v Mladé Boleslavi (0:2). Dvě nuly, dva góly.



Petr Vašek (25 let, 2004/05)

Sedm bodů za výhru v Blšanech (2:0) a s Příbramí (2:1), remízu s Opavou (0:0). Jako Letáček: dvě nuly a jeden obdržený gól.



Miroslav König (32 let, 2004/05)

Měl být po mistrovské sezoně náhradou za Jana Laštůvku, ale nepovedlo se. Jediná výhra, pět inkasovaných branek.



Jan Laštůvka (19 let, 2001/02)

Jako jediný statistikou zasažených gólmanů má tři výhry, „jen“ jedno čisté konto. V sezoně 2001/02 v devatenácti letech vychytal tři body na Žižkově (2:1), v Drnovicích (2:1) a s Jabloncem (3:0).



Kamil Susko (25 let, 2000/01)

Výsledkově úspěšný vstup, stejně jako Letáček sedm bodů, ale pokaždé inkasoval. Celkem tak třikrát.



Martin Raška (23 let, 1999/00)

Nepovedený začátek. Tým s ním uhrál jen bod, on navíc pětkrát inkasoval.



Vít Baránek (20 let, 1995/96)

Současný trenér gólmanů rpzjel ligovou kariéru pěti minutami, kdy zastoupil vyloučeného Norberta Juračku. Ve třech prvních celých zápasech získal výhru, dvě prohry a sedmkrát inkasoval.



Norbert Juračka (25 let, 1994/95)

Slovenský gólman vychytal první dvě vítězství nad Jabloncem (2:1) a v Plzni (1:0), ale padl s Drnovicemi (1:3). Inkasoval čtyři branky, udržel jednu nulu.



Jakub Kafka (18 let, 1994/95)

Premiéra v sezoně 1994/95 mu přinesla výhru 2:0 a nulu s Libercem, další ročník už padl v Plzni i s Českými Budějovicemi (oba 0:1). Jedna nula, dva inkasované góly.



Tomáš Sedlák (21 let, 1993/94)

Při premiéře byl střídán, při třech celých zápasech má vyrovnanou bilanci (1-1-1). Inkasoval čtyři branky.



Ivo Schmucker (22 let, 1990/91)

Syn legendy ve svých prvních třech zápasech jednou vyhrál a dvakrát padl, udržel nulu, ale inkasoval pětkrát.



Tomáš Bernady (21 let, 1990/91)

Začal „čtyřkou“ na Slavii, pak sice porazil s nulou Duklu (2:0), ale prohrál v Bánské Bystrici (1:2). Šest inkasovaných branek, jedna nula.



Pavel Srniček (21 let, 1989/90)

Někdejší reprezentant chytal na přelomu revolučních let 1989 a 1990 dvakrát s Duklou (0:1 a 1:1), a výhrou nad Trnavou (5:2). Má tak vyrovnanou bilanci (1-1-1), čtyřikrát inkasoval.



Jiří Richter (23 let, 1986/87)

První dva zápasy v ročníku 1986/87 vyhrál, v další sezoně padl. Pokaždé proti slovenským klubům. Celkově čtyři inkasované góly.



Stanislav Vahala (24 let, 1984/85)

Odchytal jen dva zápasy, nevyhrál, inkasoval sedmkrát.



Luděk Mikloško (20 let, 1982/83)

Současný sportovní manažer Baníku začal prohrou na Interu, pak ale s ním v brance Baník porazil Olomouc a Nitru. Dva obdržené góly, jedna nula.



Pavel Mačák (22 let, 1978/79)

Tři zápasy, vyrovnaná bilance, ale pět inkasovaných branek.



Pavol Michálik (22 let, 1974/75)

Legenda, jediný pamětník všech titulů, vyhrál ze tří úvodních ligových zápasů za Baník jeden. Udržel nulu, celkem ale inkasoval pětkrát.



Augustín Ivančík (24 let, 1973/74)

Dvě výhry, pokaždé nula, celkově ve třech kláních dostal tři góly.



Svatopluk Schäfer ml. (22 let, 1972/73)

Jediné dva zápasy, výhra i porážka, čtyři obdržené góly a jedno čisté konto.



Josef Plesinger (22 let, 1968/69)

Debutoval v březnu 1969 v Bánské Bystrici, Baník prohrál 0:5. On nastoupil v poločase, inkasoval dvakrát. Víc toho neodehrál.



Zdeněk Mandík (22 let, 1968/69)

Při premiéře prohrál tým s ním v brance na Spartě 0:5, často střídal, doma ale vychytal s nulou slavný Slovan. Ve třech prvních zápasech obdržel šest branek.



František Schmucker (27 let, 1967/68)

Velká osobnost po příchodu z Brna jednou vyhrála (nad Slovanem 1:0), dvakrát remizovala (na Slavií a v Plzni), udržela jednu nulu a inkasovala třikrát.



Dušan Mikšík (1965/66)

V ročníku 1968/69 odchytal za Baník šest utkání. Poprvé chytal se Slovanem Bratislava (2:1), pak na Interu (2:4) a s Trnavou (1:3), kdy střídal ve 2. minutě. Později byl u výhry v Teplicích (2:1).



Josef Geryk (21 let, 1963/64)

Nejhorší bilance co do počtu inkasovaných branek. Bylo jich osm. Byl u vysoké výhry nad Třincem (8:1), pak ale padl na Slovanu (1:4) i na Spartě (2:3).



František Dvořák (28 let, 1958/59)

Ve své první ligové sezoně v Baníku 1958/59 odchytal 22 zápasů (1906 minut), udržel šest nul. V prvních třech duelech pomohl k remíze v Trnavě (1:1), výhře s Pardubicemi (2:1) a výhře nad pražskou Slavií, tehdy Dynamem (4:0).



Vladimír Mokrohajský (22 let, 1957/58)

Tři klání, vyrovnaná bilance, jedna nula a čtyři inkasované góly.



Karel Hobšil (1955)

Při premiéře odchytal jen třináct minut doma se Slovanem, v prvních třech celých utkáních měl bilanci 2-1-0. Vychytal Prešov (1:0), pražskou Spartu (3:2) a doma nulu se Žilinou (0:0). Udržel tak dvě čistá konta, obdržel dva góly.



Jan Benedikt (26 let, 1954)

V roce 1954 odchytal 18 utkání, udržel pět nul. Jeho první tři ligová utkání přinesla bilanci 1-1-1. Výhru 3:2, remízu 0:0 a porážku 0:1.



Václav Morávek (30 let, 1951/52)

Chytal za Slezskou v letech 1951 až 1952.



Václav Kojecký (31 let, 1951)

Pomohl k postupu do ligy a v ní byl v úvodních třech utkáních u dvou výher (4:1 a 2:1), také ale pak u porážky 1:4.



Svatopluk Schäfer st. (22 let, 1943/44)

Chytal za Slezskou v letech 1943 až 1949.



Ferdinand Krysta (22 let, 1937)

Vůbec první ligový gólman v historii Baníku začal s bilanci 2-0-1. Slezská vyhrála s ČSŠK Bratislava (4-1), na Spartě (3:2), ale doma Kladnu podlehla 0:3. Má tak dvě výhry, ale bez nuly.



Emil Krischke (21 let, 1937)

Slezská ho koupila pro jarní část 1938, v úvodu angažmá jednou vyhrál, dvakrát prohrál. Chytal posléze i ve 2. lize, potažmo hned po válce.