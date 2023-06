/KOMENTÁŘ/ Desítky milionů létají fotbalovým éterem, když se řekne jméno Muhameda Tijaniho. Mladík dostal povolení od Baníku, aby odjel na soustředění do Aigenu, kde se připojil ke Slavii. Už nějakou chvíli je jasné, že jeho přestup je jen otázkou času.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Nutno říct, že před pár měsíci by si asi málokdo vsadil, že zrovna dvaadvacetiletý Afričan bude mít k velkému přestupu z Baníku Ostrava nejblíže. V minulosti se neprosadil v Karviné, nebo Třinci, zaujal až v Táborsku a díky nabytému sebevědomí loni v létě prorazil na Bazalech u Pavla Vrby. Přesto se potýkal s nepřesností, neohrabaností, zahazoval obrovské šance.

Asi každý fanoušek má před očima jarní tutovku proti Hradci, kdy překopl prázdnou branku ze dvou metrů. A po utkání s Libercem ho například expert Deníku Martin Lukeš podrobil velké kritice.

Byl to ale Tijani, na kterého Pavel Hapal v této zlomové chvíli – tedy po reprezentační pauze – na hrotu útoku vsadil. V době, kdy se trenérova židle pořádně kymácela a už to vypadalo, že situaci neustojí. A forvard své střelecké vlohy rozbalil naplno. Zejména v Plzni a Olomouci o nich vědí své.

Nyní to vypadá, že další v dresu Slezanů už nepřidá. A co nejdůležitější, neodejde za almužnu. Mluví se o třiceti milionech, procentech z dalšího přestupu a přijít by na hostování měl Brazilec Ewerton. Kdekomu se to asi zdá jako neuvěřitelný výčet. Tak trochu z ničeho, byť v Edenu určitě vědí, proč hráče kupují za takový balík. Stejně jako v Baníku, proč ho prodávají. Za současné situace, kdy FCB nehraje evropské poháry, je to asi maximum, jaké může majitel Václav Brabec dostat.

Za hráče, který ale byl více zatracovaný, než oslavovaný, a povedlo se mu pár jarních zápasů, to není špatné, co říkáte?

A chcete ještě jedno možné pozitivum tohoto přesunu? Pokud bude zdravý, nejspíš se na pozici útočníka č. 1 vrátí slovenský reprezentant Ladislav Almási. Získá určitou jistotu, klid a může tak navázat na první sezonu za Baník, svých šestnáct branek. Opět se z něj může stát na fotbalovém trhu žádané zboží.