David Hekele dnes 16:46

Sportovní šéf Luděk Mikloško, trenér Pavel Hapal ani hráči se navzdory domácí výhře 5:1 nad FC Urartu ještě ve 3. předkole Konferenční ligy nevidí, fanoušci však mají jasno, a už neřeší ani tak výjezd do Jerevanu, ale hledí o týden dál. Pomáhá jim v tom fakt, že je téměř jasno o soupeři, kterým by měla být FC Kodaň. Potíž je, že se stoprocentně neví, zda by eventuální první zápas se hrál klasicky ve čtvrtek, nebo už o den dřív. Jak je to možné? Důvod je jednoduchý.