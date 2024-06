/UVNITŘ MOŽNÍ SOUPEŘI/ Užší seznam možných soupeřů, z něhož se již za pár hodin vyrekrutuje jeden konkrétní (případně dvojice), zná pro 2. předkolo Evropské konferenční ligy fotbalový Baník Ostrava. Slezané, jimž naplno startuje prvním tréninkem příprava, si mohou nyní přát někoho ze dvou konkrétních soků a pak dalších tří dvojic z prvního předkola. Jasno bude po středeční 14. hodině, kdy ve švýcarském Nyonu proběhne los. Jaké jsou tedy varianty?

Vzhledem k nulovému vlastnímu koeficientu využil Baník ve 2. předkole pravidlo o 20 procentech toho národního. To pro následující sezonu dělá 7,210 bodu a Slezané tak mají jistotu, že v této fázi kvalifikace budou nasazeni. „UEFA před losem vždy rozdělí celé pole do podskupin, kde hraje roli také přijatelná vzdálenost a další nikdy nespecifikované vlivy,“ nastínil nedávno v povídání pro Deník Milan Coen, jehož stránka na síti X se koeficienty a nasazováním klubů do pohárů zabývá.

V jaké společnosti tedy Baník je? Vybrán byl do páté skupiny v nemistrovské části mezi kluby jako lotyšská Riga FC, slovinská Olimpija Ljubljana, Dunajská Streda ze Slovenska a ke dvojici z prvního předkola ve složení VPS Vaasa (Finsko) – FC Žalgiris (Litva). Tyto celky jsou rovněž nasazené a s nimi se FCB nestřetne. Kdo však ve hře je, jsou Polissya Zhytomyr z Ukrajiny, polský Slask Wroclaw a pak tři dvojice z prvního předkola:

IF Elfsborg (Švédsko) – Pafos FC (Kypr), FC Sheriff Tiraspol (Moldavsko) – PFC Zire (Ázerbájdžán) a JK Tallinna Kalev (Estonsko) – FC Urartu (Arménie). Konkrétní jméno soka určí až los, který startuje v Nyonu ve 14 hodin.

„Baník naposledy hrál poháry před čtrnácti lety a v klubu snad kromě Petra Konderly (bezpečnostní manažer) není nikdo, kdo by je pamatoval. Všichni, včetně hráčů, jdeme do nich poprvé. Bude to zkušenost, porveme se o to, abychom uspěli a dostali se nejméně do dalšího kola,“ slíbil v pondělí majitel klubu Václav Brabec s tím, že je zvědavý, kam tým pocestuje.

„Jestli to bude Ružomberok, Ázerbájdžán, nebo třeba Černá Hora. Každopádně si to užijeme a kluci budou dostatečně motivování, aby byli v tom předkole úspěšní,“ podotkl.

Sám žádné své vyloženě přání nemá. „To je věčné dilema, jestli slabého neatraktivního, nebo atraktivního a silného. Nevím, ani ten los neovlivním, i když kluci se tam jedou podívat, aby nás někdo neokradl,“ zasmál se Václav Brabec.

„Ale sám nevím. Asi bych byl rád, aby to byla atraktivní dobře dostupná destinace, protože očekávám, že tam pojede dost fanoušků. Budeme si to chtít užít. Bude na klucích na hřišti a na realizačním týmu, aby ty kluky dostatečně připravil,“ dodal.

Legenda klubu Petr Němec má v této otázce jasno. „Já bych soupeře neřešil. Jestli je silnější, nebo slabší… Prostě je třeba brát to, co se vám vylosuje. Pak už se rozhodne na hřišti,“ prozradil.

Koho tedy Baníku postaví osud do cesty?