Evropská konfrontace se blíží! Už za necelé čtyři týdny přijede do Ostravy estonský Tallinna Kalev, nebo arménský FC Urartu. Kádr fotbalistů Baníku, který vyrazil v pátek na soustředění do Polska, nepřekypuje hráči se zkušenostmi z těžkých utkání v Evropě. Jedním z mála, kdo v pohárech v minulých letech něco odehrál, je Matúš Rusnák. Zimní posila Slezanů ze Žiliny si stále zvyká na styl české ligy. „Je náročnější, soubojová, času nemáte moc, takže musíte pracovat velmi rychle,“ vypozoroval během několika měsíců.

V Baníku zasáhl do šestnácti ligových utkání, v nichž odehrál 545 minut. Řada fanoušků má v paměti jeho parádní branku s Teplicemi. Po hříchu byla jedinou. Rusnák si je však vědom, že větší prostor na trávníku si musí zasloužit. „Záleží hodně na mě. A hlavně víc času na hřišti přijde i tím, že budeme hrát evropské poháry, takže hned tři soutěže. Vytíženost hráčů tak bude asi trošku jiná, ale budu se snažit dělat vše pro to, abych hrál co nejvíc,“ slíbil čtyřiadvacetiletý univerzál na pravou stranu.

V Ostravě absolvuje první letní přípravu a hned v jejím úvodu narazil na svou mateřskou Žilinu. „Na setkání s bývalými spoluhráči jsem se těšil. Že to bylo na hřišti a každý v jiném dresu, už je jedno, protože zápas je zápas. Je jedno proti komu. Specifický náboj to ale pro mě nemělo,“ prohlásil Matúš Rusnák.

Na Česko si zvyká. „Přece jen je to jiná liga, i kvalitou, a hraje se tu jiným systémem. Proto jsem to bral jako adaptační půlrok, ale jinak… Nechci říct, že jsem spokojený, to nejsem nikdy, ale myslím si, že to bylo celkem fajn,“ ohlédl se za minulými měsíci.

Tvrdost české nejvyšší soutěže oproti technické slovenské lize už pocítil. „Je to znát. Jestli se nemýlím, česká liga je nejsoubojovější v Evropě, což mě trochu překvapilo, ale zároveň s tím souhlasím. Je to určitě náročnější, protože času nemáte moc, je nutné hrát rychleji, protože jinak máte soupeře okamžitě na zádech,“ přiblížil Rusnák svůj pohled na tuzemský fotbal.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Matúš Rusnák (v bílém).

Kromě soupeřů a menšího prostoru na trávníku se pere i s faktem, že během pár měsíců prostřídal několik postů. Na pravé straně byl obráncem, záložníkem, křídlem i wingbekem. Ve středu proti „své“ Žilině dokonce nastoupil i na levé straně hřiště.

„Trenér mě vnímá jako rychlého hráče, já hrával poslední roky buď wingbeka, nebo pravého obránce. Kdysi i na křídle, ale to už je dávnější doba a pro mě už to není,“ pousmál se. „Není to moje pozice, ale mohu tam využít právě svou rychlost, když jdu z čáry a můžu dělat náběhy. Jednoduše: já budu vždy tam, kde mě bude chtít trenér,“ dodal Matúš Rusnák.

Na poháry se těší. Loni Žilina skončila ve 2. předkole Konferenční ligy na belgickém Gentu. Rusnák připomněl i dvojzápas s českým zástupcem. „Asi tři roky zpátky jsme vypadli s Jabloncem. Ano, nějakou zkušenost mám, ale takových je nás tu víc. Prostě – když to řeknu hloupě – zápasy v Evropě se hrají primárně na výsledek,“ prozradil svůj poznatek.

Kromě něj přitom s poháry mají v Baníku zkušenosti výhradně Michal Frydrych, David Lischka a Daniel Holzer. „Před časem jsme na tom ale v Žilině byli podobně, nebo možná ještě hůř. Kluci tam měli v Evropě jeden dva zápasy, jinak nic. A dostali jsme se až do čtvrtého předkola. Holt všechno je jednou poprvé. Věřím, že nám pomůže i soustředění a zápasy proti zahraničním soupeřům,“ uzavřel pozitivně Matúš Rusnák.