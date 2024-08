Motivace pro vyřazení osmifinalisty minulého ročníku Ligy mistrů a velkého favorita tohoto dvojzápasu je více, než velká. „Nevím, jak mezi kluky, jestli takhle někdo uvažuje, já myslím, že ne. Samozřejmě víme, že to je velice těžký soupeř, asi nejtěžší, na kterého jsme mohli narazit, ale my se s tím popasujeme,“ reagoval trenér Pavel Hapal na otázku, zda šatna vnímá, že klub je po řadě let na prahu mezinárodního úspěchu a cenného skalpu.

„Z mužstva je cítit sebevědomí, síla, zejména v defenzivě, jelikož nedostáváme góly a soupeři si proti nám nevytváří šance. Když pominu penaltu a potom ještě jeden brejk Hradce,“ těšilo Hapala. „Pak samozřejmě musíme řešit nadstavbu, hru dopředu. Tam si myslím, že jsme nebo vždycky jsme byli v těch zápasech nebezpeční,“ uvedl, byť uznal, že vyjma duelů s Urartu chybí góly.

„Produktivita teď není optimální,“ přikývl. „Z Urartu jsme měli obavy, protože jsme ho neznali. Pro některé kluky je navíc Evropa nová. A v naší lize je to složité. Každopádně šance máme, jen to vázne. Doufejme, že přijde zápas, kdy ze tří situací budeme stoprocentní. Třeba zítra,“ usmál se Pavel Hapal.

Úkol zní jasně. Vyhrát! „Pokud chceme postoupit, nic jiného nám nezbývá. A jestli se to podaří přes základní hrací dobu, prodloužení nebo penalty, je jedno,“ neřešil kouč, přičemž očekává nervózní duel. „Ani ne tak z herního pohledu, spíše kvůli výsledku,“ odhadoval Pavel Hapal s tím, že podle něj Kodaň v prvním zápase, stejně jako v lize, vypadá velmi dobře.

Tým věří v pomoc domácího prostředí. „Skvělé je přijít už na rozcvičku, vidět ten plný kotel a slyšet, jak vás tribuny povzbuzují. Tak to bylo s Urartu a bylo by fajn, kdyby to pocítila i Kodaň,“ zasnil se stoper Matěj Chaluš. „Atmosféra bude úžasná, což hráče vybičuje k minimálně takovému výkonu, jako v Dánsku a pak uvidíme, co z toho vzejde. Ale musí plnit taktické pokyny, ne se nechat strhnout. To by pak byl problém,“ poznamenal Hapal.

KOPALY SE I PENALTY

Podmínky jsou takřka ideální. Tým těší ligová výhra nad Hradcem Králové (1:0), kromě marodů Davida Lischky a Radima Šudáka má trenérský štáb k dispozici kompletní kádr. Sestavu ani rozestavení nechtěl Hapal nijak prozradit. „Trojka i čtyřka jsou varianty, něco mám v hlavě, ale nebudu nic odkrývat. Dozvíte se ze soupisek před zápasem,“ zůstal tajemný šéf ostravské lavičky.

Tématem je pochopitelně i trávník ve Vítkovicích, který se v minulých týdnech dostal pod vlnu kritiky. „Detailně to musí posoudit Matěj, za mně není optimální, ale kluci se ním snaží udělat, co se dá. Teď jsem viděl, že se to znovu stříhá. Možná soupeř bude mít trošku nevýhodu, že na tom nebude trénovat,“ poukázal na fakt, že Kodaň přiletěla až večer a odvolala tiskovou konferenci i oficiální trénink. Že by Dánové Baník podcenili?

„To nevím, myslím si, že ne. Dělá to spousta mužstev, záleží, jakým letadlem přiletí. My letěli hodinku třicet, cesta byla příjemná. Možná se přijdou podívat na hřiště, uvidíme,“ řekl Hapal. „Trávník bude to pro oba dva stejný, ale myslím si, že to hřiště od zápasu s Jabloncem i Hradcem trošku zlepšilo,“ podotkl. „Jo, souhlasím. Bylo tam určitě nějaké zlepšení,“ potvrdil Matěj Chaluš.

Tématem přípravy a tréninků byly i penalty, na které může v případě vítězství Baníku o gól dojít. „Nevím, jestli to mohu prozradit…,“ otočil se tázavě Matěj Chaluš na trenéra. „Můžeš, můžeš," dostalo se mu odpovědi. „Každý jsme si penaltu zkusili, ale to zkoušíme pravidelně po tréninku. A jestli bych šel? Pokud bych byl určený, tak jo. Věřil bych si,“ prohlásil.

„Máme předběžný seznam hráčů, se kterými bychom počítali do pokutových kopů, pokud by na ně došlo. Chaly by mohl být jedním z nich, pokud bude na hřišti,“ naznačil Pavel Hapal.

Lákadlem může být i další soupeř, který by byl posledním v cestě do hlavní fáze a jistě by patřil do kategorie schůdných. Baník by v případě úspěchu s Kodaní narazil na skotský Kilmarnock, nebo Tromso z Norska. Jejich první zápas skončil na Ostrovech 2:2.

„Každopádně nikdo nechce ve čtvrtek skončit, nikdo z nás si to nepřipouští. Všichni věříme, že tomu tak bude, zvládneme to a půjdeme dál,“ pronesl rázně Matěj Chaluš. „Víme, jak velký soupeř to je, co dokázali minulou sezonu a bylo to úžasné. Ale chceme přes něj projít, tak jako přes každého soupeře,“ uzavřel obránce.