V pondělí se fotbalový Baník Ostrava dozví soupeře, na které narazí v play off Konferenční ligy, pokud postoupí přes Kodaň. Nyní zná jejich užší seznam. A jde o zajímavá jména.

Minulý čtvrtek v Arménii dokonali postup přes Urartu, ve středu na severu Evropy Ostravané vstoupí proti favorizované Kodani do 3. předkola Konferenční ligy. Odveta je čeká o osm dní později ve Vítkovicích.

Když bude mužstvo Pavla Hapala úspěšné i proti osmifinalistovi minulého ročníku Ligy mistrů, probije se do play off. V pondělí odpoledne (14 hodin) bude jasná konkrétní dvojice, ráno UEFA určitě podskupiny, z nichž se bude losovat. Baník s Kodaní byl zařazen hned do první.

A jelikož Dánové mají silný koeficient, patří mezi nasazené. Stejně jako německý Heidenheim, francouzský Lens, dvojice Omonia – Fehervár a Trabzonspor – Rapid Vídeň. Na tyto celky Baník nenarazí.

A kdo tedy bude v osudí? Baník se může střetnout s lepšími z dvojic 3,. předkola KL mezi Osijekem (Chor.) a Zire (Ázer.), Kilmarnock (Skot.) – Tromso (Nor.), St. Gallen (Švýc.) – Wroclaw (Pol.) a Häcken (Švéd.) - Linnameeskond (Est.). Jediným duelem z Evropské ligy, tudíž zde bude o horší celek, který „sestoupí“ o soutěž níž, jsou slavné kluby Panathinaikosu (Řec.) a Ajax Amsterdam (Niz.).