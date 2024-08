David Hekele dnes 14:23

Pokud fotbalisté Baníku Ostrava v tomto a příštím týdnu zaskočí favorita, zvládnou 3. předkolo Konferenční ligy proti FC Kodaň a osmifinalistu posledního ročníku Ligy mistrů vyřadí, střetnou se v play off o postup do hlavní fáze třetí evropské soutěže buď se skotským Kilmarnockem, nebo s Tromsö z Norska. Začínali by doma. Rozhodl o tom pondělní los v sídle UEFA ve švýcarském Nyonu.