Arméni jsou obecně považováni za favorita tohoto dvojzápasu, což potvrzovali územní i střeleckou převahou po celou dobu duelu. Nicméně domácí celek, v jehož vedení je na pozici sportovního ředitele bývalý estonský reprezentant a hráč Baníku Joel Lindpere, udeřil jako první.

V 11. minutě skóroval Tristan Teevali, ještě před uplynutím půlhodiny hry však vyrovnal Edgar Movsesyan. Stejný hráč pak v 77. minutě strhl skóre na stranu hostů, kteří si tak přivezou domů cenný triumf.

Utkání bedlivě sledují i zástupci Baníku. „Myslím si, že arménské mužstvo bude lepší, dříme v něm větší kvalita. Na druhé straně, estonský tým má rozehranou soutěž a hraje pravidelně mistrovská utkání. To může být výhoda. Pokud bych si ale měl vybrat, bral bych vzhledem k cestování i klimatickým podmínkám spíše Estonce,“ řekl trenér Baníku Pavel Hapal v rozhovoru pro Deník, který zveřejníme v pátek.

Celek z Bazalů, který se dostal do evropských pohárů po 14 letech, čeká lepší z této dvojice ve čtvrtek 25. července ve Vítkovicích a o týden později (1. srpna) pak venku. Pokud by Baník ve 2. předkole uspěl, potřeboval by pro kvalifikaci do hlavní fáze přejít ještě přes další dva protivníky, přičemž již nyní je jisté, že ve 3. předkole by nebyl nasazený.