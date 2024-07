Už jen desítky hodin zbývají do návratu Baníku Ostrava do pohárové Evropy po čtrnácti letech. Ve čtvrtek v 19 hodin vykopnou svěřenci Pavla Hapala úvodní duel 2. předkola Konferenční ligy proti arménskému FC Urartu. „Bude zápas v televizi?“ ptá se na sítích řada lidí. Odpověď je snadná: nebude.

Velká část fanoušků je natěšená, ultras vyhlásili, že na pohárová klání mají vyrazit „všichni v bílém“. K výzvě se nedávno přidal i klub, aby na Městském stadionu ve Vítkovicích panovala podobně frenetická kulisa, jako předloni při přátelském zápase proti skotskému Celtiku Glasgow.

„Všichni si pamatujeme, jaká atmosféra tehdy na stadionu panovala, pojďme si to prožít znovu! Rádi výzvu ultras tlumočíme. Na čtvrteční pohárový zápas přijďme všichni v bílém," ohlásil na klubovém webu marketingový a PR ředitel Baníku Matěj Šturala.

Stadion se sice postupně plní, ale do vyprodání ještě dost zbývá, k dispozici je stále hodně míst a to nebyly do prodeje dány dva sektory na severní tribuně. Spousta sedaček nemá své majitele ve vedlejších sektorech C6, C7 a C8, nebo dokonce v místech, kde obvykle sídlí domácí kotel.

Řadu lidí se i přesto zajímá, zda půjde utkání sledovat i odjinud, než přímo ve Vítkovicích. Ano, lze, ale pouze na internetu, konkrétně na webu sporttotal.cz a v bettingových televizích. Žádná televizní společnost zápas nepřenáší, bude se vysílat pouze v podobě streamu.

Pro aktuální permanentkáře z řad dospělých jsou ceny lístků na pohárové střetnutí podle tribuny od 340 do 460 korun, pakliže fanoušek nevlastní celosezonní vstupenku, zaplatí od 380 do 510 korun. Děti, ZTP, senioři nad 65 let či studenti mají určité slevy, ZTP/P pak mají vstup zdarma.